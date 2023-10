Jaime Gil de Biedma: el poeta que escribía contra sí mismo

Con destino en Filipinas

El padre de Jaime Gil de Biedma se había trasladado a Barcelona para trabajar en la Compañía de Tabacos de Filipinas, y el niño, que empezó Derecho en su ciudad natal y terminó la licenciatura en Salamanca, pudo haberse quedado de profesor en la Universidad, pero entonces ser homosexual era aún un obstáculo insalvable. Incluso una década más tarde, el mismo obstáculo le impidió ingresar en el PSUC, aquel Partido Socialista Unificado de Cataluña que fue muriendo en los mismos años que el poeta... Tampoco aprobó las oposiciones a diplomático, y eso que mejoró su inglés en Oxford, así que aceptó integrarse en la empresa de tabacos del padre en Filipinas, donde llegó al puesto de secretario general. Manila se llegó a convertir para el joven ejecutivo en su segunda ciudad, aunque sus obligaciones diurnas se tornaran en pasiones nocturnas y su cuaderno de contabilidad, en un diario donde crecían sus textos inundados de denuncia política.

Gil de Biedma escribe contra la hipocresía burguesa, contra la miseria que propicia el sistema capitalista, contra la dictadura de su país (“De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España, / porque termina mal”) y, por supuesto, contra la discriminación de la mujer. “Media España ocupaba España entera / con la vulgaridad, con el desprecio / total de que es capaz, frente al vencido, / un intratable pueblo de cabreros”, dirá en aquel poema titulado, dolorosa y sarcásticamente “Años triunfales”, coincidentes con su infancia... “Barcelona y Madrid eran algo humillado. / Como una casa sucia, donde la gente es vieja, / la ciudad parecía más oscura / y los Metros olían a miseria (...) / Y pasaban figuras mal vestidas / de mujeres, cruzando como sombras, / solitarias mujeres adiestradas / -viudas, hijas o esposas- / en los modos peores de ganar la vida / y suplir a sus hombres. Por la noche, / las más hermosas sonreían / a los más insolentes de los vencedores”.

Si no fueses tan puta

En 1968, el año de aquel Mayo francés en que Gil de Biedma publicó su último poemario, Poemas póstumos, el resto de su obra fue incluida en la Antología de la nueva poesía española que tan acertadamente se atrevió a publicar en abril la editorial El Bardo, con selección del poeta, crítico y librero José Batlló. Aquella antología, que solo incluía a una mujer –Gloria Fuertes- entre 17 varones, empezó a consagrar o consagró del todo a Francisco Brines, Caballero Bonald, Pere Gimferrer, Félix Grande, Claudio Rodríguez, Carlos Sahagún o incluso a Manuel Vázquez Montalbán, que luego tomaría, con mucho más éxito, por el sendero de la novela policíaca que le señaló Pepe Carvalho...

Gil de Biedma, tan joven y tan decidido a dejar de escribir, como un Bartleby consciente de que su discurso estaba terminado, parecía ya un clásico de la nueva poesía de la experiencia que no tenía aún ni su propio rótulo: “De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, / dejar atrás un sótano más negro / que mi reputación –y ya es decir-, / poner visillos blancos / y tomar criada, / renunciar a la vida de bohemio, / si vienes luego tú, pelmazo, / embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, / zángano de colmena, inútil, cacaseno, / con tus manos lavadas, / a comer en mi plato y a ensuciar la casa?”, se decía ya el poeta que había consagrado, sobre todo, su propia doble vida... “Te acompañan las barras de los bares / últimos de la noche, los chulos, las floristas, / las calles muertas de la madrugada / y los ascensores de luz amarilla / cuando llegas, borracho, / y te paras a verte en el espejo / la cara destruida, / con ojos todavía violentos / que no quieres cerrar. Y si te increpo, / te ríes, me recuerdas el pasado / y dices que envejezco”. A la crueldad del yo poético consigo mismo en aquel poema titulado “Contra Jaime Gil de Biedma”, ya tan antológico, le falta aún lo peor: “Podría recordarte que ya no tienes gracia”, continúa. “Que tu estilo casual y que tu desenfado / resultan truculentos / cuando se tienen más de treinta años, / y que tu encantadora / sonrisa de muchacho soñoliento / -seguro de gustar- es un resto penoso, / un intento patético. / Mientras que tú me miras con tus ojos / de verdadero huérfano, y me lloras / y me prometes ya no hacerlo. / Si no fueses tan puta! / Y si yo no supiese, hace ya tiempo, / que tú eres fuerte cuando yo soy débil / y que eres débil cuando me enfurezco...”.

Diario del artista seriamente enfermo

En 1974, cuando la dictadura franquista estaba a punto de troncharse para siempre, Gil de Biedma padece una crisis que lo arrastra al nihilismo. Jaime parece ya otra persona, defraudado con todo, incluso con el mundo intelectual de izquierdas que ya no podía, como él, arrepentirse “de los palos que no le habían dado”. Ese año publica Diario del artista seriamente enfermo, unas memorias editadas por Lumen. En 1980, la editorial Crítica le publica El pie de la letra, un recomendable ensayo que, más allá de reflejar su altura de miras como crítico, supone una autobiografía intelectual en la que no deja de diseccionar a sus principales maestros, desde Lord Byron a Jorge Guillén y desde Baudelaire o T. S. Eliot a Luis Cernuda, con quien tanto se carteó. El libro resulta imprescindible para conocer los comienzos de otros autores ineludibles de la época como Juan Marsé y para indagar en la Barcelona nocturna del tardofranquismo, y, para colmo, incluye el relato de una visita a la casa de Picasso en el sur de Francia...