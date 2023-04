Jesús Montero se atreve a ‘Tocar el sol’

Tras el éxito de ‘Por ti’, el joven cantante arahalense Jesús Montero da un paso más en su carrera y presenta ‘Tocar el Sol’. El joven arahalense, que lleva más de media vida en los escenarios, presenta un tema enérgico, alegre y con un mensaje muy positivo hecho a su medida.

‘Tocar el Sol’ está disponible en todas las plataformas digitales y ha sido compuesto y producido por Miguel Linde, quien ha trabajado para artistas de la talla de David Bisbal, David Bustamante, Malú o Patricia Manterola, entre otros; y llega después del éxito conseguido con su anterior tema, Por ti, también del mencionado y reconocido productor sevillano.

A pesar de su corta edad, Jesús tiene ya un gran bagaje artístico. De hecho, fue uno de los seleccionados por Radio Televisión Española mediante la convocatoria abierta que la cadena pública llevó a cabo para seleccionar al representante español en el Festival de Eurovisión Junior 2022.

Y aunque su tema no fue el elegido, sí que hizo los coros para ‘Señorita’, el tema con el que Carlos Higes representó a España en el certamen. Sin embargo, “me seguiré presentado cada año hasta que logre representar a mi país en el festival”, señala con seguridad.

Sus antecedentes

Anteriormente, con solo 11 años, participó en el programa Idol Kids de Telecinco, con Isabel Pantoja ente los miembros del jurado, concurso en el que también consiguió llegar a la final, y donde defendió el tema I Will Always Love You, de Whitney Houston, acompañado musicalmente por una orquesta sinfónica. En La Voz Kids también logró llegar a la final del talent show cuando tan solo contaba con 9 años.

Actualmente, es concursante del programa ‘Tierra de Talento’, de Canal Sur Televisión, en el que ha pasado la primera fase de “Admisiones” con el tema Creo el Mí, de Natalia Jiménez. En la siguiente fase de “Desafíos” tendrá que defender un tema de Pastora Soler, uno de los miembros del jurado.

Casi desde la cuna

Jesús Montero canta desde muy pequeño, aunque no es hasta los cinco años cuando se sube a un escenario. Lo hace en el teatro de un crucero que disfrutaba junto a su familia, y donde encandiló a todos los presentes con ‘Deshazte de Mí’, de Malú, una de sus artistas favoritas.

Desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos: ‘Tocar el sol’, ‘Por ti’, ‘Difícil es’, ‘Cómo mirarte’, ‘Never Enough’, ‘Bailemos’, ‘Quédate Conmigo’ y ‘Complicado’ son los temas que tiene publicado y que pueden escucharse en todas las plataformas digitales.

Además, Jesús es muy activo en redes sociales, gestionadas por sus padres, donde informa puntualmente de todas sus actuaciones o novedades: @jesusmontero.oficial.