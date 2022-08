José Mercé: «La música, una de las maneras más divinas para aliviar el dolor»

El cantaor José Mercé se muestra convencido de que “la música ayuda a sacar todo lo que tienes dentro de ti y es una de las maneras más divinas para aliviar el dolor”, una premisa con la que llega este viernes al festival Flamenco on Fire dispuesto a dejar un pedacito de sí mismo con “El Oripandó”, gira de presentación de su autobiografía convertida en canciones.

P: ¿Cómo está siendo la respuesta del público a este último disco?

R: No puede ser mejor, estoy totalmente abrumado con tanta felicidad como me está dando “El Oripandó”. Es una autobiografía mía donde canto mi vida, las cosas buenas y las cosas malas, y ha sido un trabajo muy entrañable junto a mi amigo Antonio Orozco.

P: ¿Le ha resultado complicado hacer un disco tan íntimo?

R: Realmente me ha costado muchísimo trabajo. Cuando yo vi todo lo que había y que se me fue la cabeza pensé: “madre mía, dónde me he metido”, pero poquito a poco fuimos trabajando y bendita sea la hora en la que he hecho este trabajo.

P: ¿Cree que escribir o cantar sobre vivencias que duelen ayuda a limpiar el alma?

R: Completamente. Un dicho dice que la música cura y eso es una verdad como un templo, la música ayuda a sacar todo lo que tienes dentro de ti y es una de las maneras más divinas para aliviar el dolor.

P: Precisamente ‘Jamás desaparece lo que nunca parte’, dedicada a su hijo fallecido, es la canción más escuchada de este disco, ¿a qué cree que se debe?

R: Es un tema muy duro, cuando la canto veo muchas lagrimas, de felicidad incluso, porque la sensibilidad hiere. Mi hijo se me fue hace 28 años y yo siempre digo que él está con nosotros y no se ha ido, de ahí el título de la canción. La letra dice mucho, es muy dura y a mí me cuesta muchísimas veces cantarla pero me alivia y quiero hacerla en el escenario.

P: ¿Sigue manteniendo ese nudo en el estómago antes de subirse al escenario después de tantos años?

R: Cada día más, la responsabilidad es mucho más grande cada día y ese nudo que se hace en el estómago antes de salir al escenario no se lo deseo a nadie. También te digo, el día que no me ocurra eso quiere decir que ya no quiero estar en el escenario, así que es importante pasarlo mal hasta que llevas un par de temas, ves a tu público y entonces ya lo disfrutas.

P: ¿Qué le diría a su yo de 13 años cuando llegó a Madrid por primera vez?

R: Que bendita sea la hora que llegó a Madrid y vivió aquellos momentos tan maravillosos porque aprendí muchísimo con todos los grandes del flamenco en aquella época en los tablaos y tuve la gran suerte de viajar por el mundo con Antonio Gades, empezando después mi carrera en solitario y poquito a poco creciendo en positivo.

P:¿Fueron complicados esos primeros momentos allí siendo tan joven?

R: Lógicamente con 13 años si no llega a ser por mi tío que vivía en Madrid mis padres no me habrían dejado, afortunadamente tuve esa gran suerte de estar con mi familia.

P: El Flamenco on Fire nació en homenaje a Sabicas, a quien pudo conocer en persona, ¿cómo era él?

R: Una persona muy educada, muy sensible, con un corazón maravilloso, daba gusto estar a su lado. Cuando él llegaba a España lo que quería era escuchar a los guitarristas españoles. Recuerdo una noche donde estaban Paco de Lucía, Serranito, Pepe Habichuela y todos lo que querían era escucharlo a él. Pero él era el revés, decía: “Hijico, tócame un poquico que yo te escuche”. Paco fue incapaz de tocar la guitarra con un respeto y una educación grandiosa.

P: Y el festival en sí ¿tiene también reconocimiento dentro del gremio?

R: Creo que es hoy en día de los festivales flamencos más serios y con más sobriedad, de los más importantes que hay en España. Yo me acuerdo cuando empezó que había una ilusión grandiosa de toda la gente que se dedicó a hacer este festival y cada día está adquiriendo más fuerza a nivel internacional, no solamente nacional. Además hay una afición tremenda en Pamplona que sabe escuchar el flamenco.