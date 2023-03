La anticipación futurista de Dionisio González en Di Art Gallery: el antes y el después de la fotografía

¿Hasta dónde llega nuestra fantasía?, ¿hasta dónde la realidad?, ¿hasta dónde la podemos llevar a un objeto, a una imagen, una palabra, una casa, un paisaje imaginario o real?, ¿hasta qué punto es cierto o falso lo que nuestros ojos ven, nuestra mente interpreta, nuestra cultura conoce, o lo que constru imos?, ¿hasta cuándo, o desde cuándo y por qué cualquier cosa – incluso mental- puede ir más allá de la forma representada?. ¿Puede que porque esta puede estar impregnada de nuestros recuerdos, de lo que hemos vivido, de lo que podemos anticipar como médiums si quiera aficionados, acerca del futuro o del pasado?, ¿por qué todo eso no se queda en el margen de los pensamientos y pasa a las dos, tres y de momento cuatro dimensiones del espacio-tiempo?, ¿por qué nos condiciona en ellas lo intuido, soñado, aprendido (no me gusta la palabra aprehendido), los sueños “literalizados” de los otros?

El título, las referencias filosóficas que refiere, ...¿también forman parte de ese discurso narrativo? y ¿si vivieran Wittgestein y D.H. Lawrence –que es lo que nos plantea ahora Dionisio González- estarían de acuerdo y entenderían sus propuestas orgánicas, por no decir claramente futuristas, geométricamente surrealistas, autogeneradas biológicamente como replicantes en línea no con la ciencia ficción que hemos conocido hasta ahora, ni con la arquitectura o la fotografía misma, sino con la realidad ectoplasmática, clonificada y especular de eso que hemos acordado denominar realidad? No. No nos hemos fumado nada ni Dionisio, ni yo, ni el director de la Galería, Juan Cruz, ni su socio Santiago Bedoya, mucho más realistas que nosotros dos, que mucho más frikies, que a veces podemos creer en la magia, los echadores de cartas, en los astros, el tarot, y otras veces no, y sobre todo para nada única y exclusivamente en el Dr. Freud.