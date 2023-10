La asombrosa modernidad de Martha Graham invade el escenario del Maestranza

Considerada un ejemplo por la extraordinaria audacia con la que revolucionó la danza contemporánea, Martha Graham, llega al Maestranza a través de su compañía, la Martha Graham Dance Company. Con dirección artística de Janet Eilber, la Compañía nos presenta el próximo domingo 15 de octubre a las 19h., un programa formado por tres piezas imprescindibles: Errand into the Maze, Canticle for Innocent Comedians y CAVE.

Fundada por la bailarina en 1926, Martha Graham Dance Company siempre está abierta a la experimentación, siendo una fuente de recursos sin precedentes que nutre a muchos de los coreógrafos y bailarines más importantes de los siglos XX y XXI.