La gran apuesta de Warner para estas Navidades, un filme basado en el popular Willy Wonka de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, el libro infantil más famoso de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos.

Dirigido por Paul King, Timothée Chalamet, actor en auge desde que se dio a conocer con ‘Call me by your name’, se pone en la piel del inventor, mago y chocolatero para contar el origen del personaje, un joven repleto de ideas y decidido a cambiar el mundo bocado a bocado.