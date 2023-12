La cultura despide 2023, el año en el que se enterró la pandemia

La cultura dirá el próximo 31 de diciembre adiós a 2023, un año en el que el sector ha recuperado las cifras previas a la pandemia en muchos campos (e incluso las ha superado) y en el que se han producido relevos en algunas instituciones relevantes, empezando por el propio Ministerio que, tras años compartido, volverá a tener responsabilidades únicas en las manos de Ernest Urtasun.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Urtasun cogió el relevo de la cartera de Cultura de manos de Iceta. Las palabras del nuevo ministro avanzaban que una de sus prioridades en esta legislatura será la "libertad de expresión" y buscará "levantar la bandera de la cultura frente a la censura y el miedo".

Precisamente este final de 2023 ha estado lastrado por las denuncias de cancelación de algunos eventos, películas y obras teatrales por parte de sus integrantes en España, como la cancelación del Festival Periferias de Huesca o el veto a la obra teatral 'Orlando' de Virginia Woolf en Valdemorillo (Madrid).

De hecho, uno de los primeros casos que ha tenido que afrontar ha sido el de la "censura" con la obra de teatro 'Qué difícil es', en Quintanar de la Orden (Toledo), ante la que ya ha anunciado respuestas "con contundencia" ante este tipo de actuaciones. En el apartado legislativo, ya se ha dado luz verde a la modificación de la Ley de Mecenazgo y Urtasun ha prometido en sus reuniones con el sector que la nueva Ley del Cine será una "prioridad".

Este año ha sido el de la consolidación de la medida estrella del ministro saliente, el Bono Cultural. Esta iniciativa, que arrancó en julio de 2022, ha sido solicitado por 326.579 jóvenes que cumplen los 18 años en 2023, lo que supone la inscripción de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2005 y casi 50.000 jóvenes más que en la primera edición, según datos de Cultura.

Otra de las caras nuevas es la de Manuel Segade, nuevo director del Museo Reina Sofía, en sustitución de Manuel Borja-Villel. La elección de esta cargo no estuvo exenta de polémica, puesto que Borja-Villel terminaba sus quince años y no fue hasta semanas antes cuando finalmente confirmó que no se iba a presentar a una reelección, opción en cuestión si se atendía a las buenas prácticas que rigen a la pinacoteca.

Segade reveló el pasado mes de septiembre algunas de las que serán sus líneas maestras, destacando en especial su apuesta por "la cultura popular", a través de la cual abrirá las puertas de la pinacoteca por ejemplo al trap, citando nombres como los de Rosalía, C. Tangana o la cantante venezolana Arca.

Han sido precisamente los museos los que han mejorado la cara de la cultura con unas previsiones de visitantes que están a la altura de las cifras prepandemia, siendo el Museo del Prado el primero que ha avanzado que, a tan solo cuatro días y medio de que acabe el año, está a menos de 25.000 visitas de superar el récord histórico logrado en 2019, año del Bicentenario --3,2 millones de personas--.

A todo esto se añadirá un nuevo museo para engordar la cifra de visitantes, con la Galería de las Colecciones Reales, que abrió sus puertas el pasado mes de julio y ya tan solo el primer mes --con cuatro jornadas gratuitas-- reunió a un total de 57.842 personas en sus instalaciones.