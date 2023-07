La génesis de los derechos LGTBI en Andalucía llega mañana a los cines

Pese a las connotaciones históricas tan concretas, Te estoy amando locamente no es una documental, sino una comedia muy esperanzada que tiene como protagonistas a Ana Wagener (ganadora de un Goya por La voz dormida), Omar Banana, Alba Flores, Carmen Orellana, La Dani, Lola Buzón, Alex de la Croix, Jesús Carroza, Mari Paz Sayago, Pepa Gracia y Manuel Morón. Según ha explicado estos días Marín, la génesis de la película surgió en 2018, cuando se conmemoraban los 40 años del primer Orgullo en nuestro país. El director conoció entonces determinados hechos reales sobre los que le extrañó que no se hubieran contado ni en la historia reciente ni en la ficción. Y fue entonces cuando se puso en activó para este proyecto. Mientras tanto, el también director de Nacho no conduce (2017), ha participado en el largometraje colectivo La filla d’algú (La hija de alguien), en 2019, y en 2021, el año que estrenó la serie de TV Maricón perdido que tan buena acogida cosechó por parte del público y de la crítica, también estrenó Una Navidad con Samantha Hudson, un musical de Atresplayer.

Te estoy amando locamente ha sido producida por Escándalo Films, Escac Estudio, Zeta Cinema, Zeta Audiovisual, La Pepa Films y Te estoy amando AIE, con la participación de RTVE, Movistar Plus+, Netflix, Canal Sur Radio y Televisión y Crea SGR con el apoyo del ICAA e ICEC-Department de Cultura y la financiación del ICO, Mogambo y Triodos Bank.