La historia como novela ilustrada: de Alfonso X el Sabio a Carlos I de España y V de Alemania

Alfonso X el Sabio (1221-1284) fue, sin duda, el monarca más universal que produjo la Edad Media hispánica. Cuando comenzó a reinar, con 30 años, no solo recibió de su padre Castilla y León, sino los tres reinos andaluces que el rey santo le había arrebatado al Islam: Jaén, Córdoba y Sevilla, además de otros territorios todavía musulmanes que, sin embargo, le pagaban tributos, como Murcia, Granada o Jerez. Que continuara la empresa conquistadora de su padre, Fernando III, no fue óbice para convertirse en protector de artistas, poetas, historiadores y juristas, pues no en vano lo más llamativo de su legado no tiene que ver con la conquista de territorios, sino de saberes. Bajo su poder se redactaron Las Siete Partidas, un conjunto de leyes que aún impregna nuestro sistema legal e incluso de los países hispanoamericanos. Su curiosidad universal lo llevó a convertir su corte en un vivero de sabios venidos de todos los confines de la tierra conocida: poetas, juristas, astrónomo, astrólogos, músicos y traductores de cuyo talento compartido salieron obras como la Estoria de España o la General Estoria, el Libro del axedrez, dados e tablas o la gran colección de cuentos orientales conocidos con el nombre de Calila e Dimna.