La hondura de mirar Sevilla de templo en templo

Si el Diablo Cojuelo sobrevolara hoy Sevilla, con todas sus cúpulas, sus espadañas, torres, murallas, azoteas, palacios y conventos, no daría abasto. Se trataría, sin duda, de un esfuerzo sobrehumano y la última propuesta de la editorial Universidad de Sevilla quiere “ofrecer una Sevilla humana... muy humana” y “habitable en su belleza”. Por eso los tres coordinadores de la publicación, el pintor Miguel Bastante Recuerda, el doctor en Geografía y profesor de la Pablo de Olavide Antonio García García y el profesor de Filosofía de la Universidad de Sevilla Francisco Rodríguez Valls se han propuesto hacer un libro digerible sobre una ciudad de la que se les nota que andaban enamorados desde antes de nacer. El propósito de la obra, ya disponible esta semana, es que el lector vuelva a la ciudad hispalense no para verla, sino para mirarla profundamente por primera vez. “Nuestra mirada posicionada explora lo que consideramos verdadero y crea nuestra realidad”, asegura el autor de las acuarelas en el prefacio del libro. El problema, tal vez, es que esa “mirada posicionada” explora solo lo que sabe y, si sabe poco, termina creando una realidad achatada, inmediata y pobre. De ahí la pregunta de Bastante: “¿Por qué contar lo dicho, si lo no dicho puede conquistar la opacidad?”.

Desde ese punto de partida, y conscientes de que “las ciudades son la historia”, la que acontece y se percibe luego en sus plazas, azoteas, fuentes, cárceles, cementerios, monumentos y, por supuesto en el caso de Sevilla, iglesias, los coordinadores de Sevilla miradas han dispuesto la estructura del libro desde un plano cenital, multisensorial y que busca en cada collación la estampa congelada y emblemática que es capaz de ofrecer la mirada del pintor; la evocación personal y literaria de quienes se han criado por allí y ahora vuelven sobre su mundo cambiante; y la interpretación urbanística, histórica y social del experto que ve en la piedra lo que los demás no alcanzamos: el tiempo y sus circunstancias hasta hoy.