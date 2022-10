La increíble historia de aquella escritora llamada Cecilia

Pocos casos podremos encontrar en la literatura española contemporánea de contradicción más sonora que el de la escritora Cecilia Böhl de Faber, nacida en la ciudad suiza de Morges el día de Navidad de 1796 y fallecida en Sevilla en la primavera de 1877, después de una intensísima vida jalonada de viajes por todo el mundo -y maridos que se le fueron muriendo o suicidando- capaz de superar en intriga a su propia obra literaria, que no fue escasa, aunque no empezara a publicarla hasta el final y no con su propio nombre, sino con un seudónimo a todas luces masculino que había tomado del nombre de un pueblo de Ciudad Real, Fernán Caballero, que le gustó, contaría años después, “por su sabor antiguo y caballeresco”. En rigor, ese gusto por lo tradicional estaba en consonancia con su defensa del catolicismo y la monarquía, aunque su propia vida y hasta su literatura se adelantasen tanto a lo que estaba por llegar: la emancipación de la mujer, contra la que ella escribió, y el movimiento novelístico del Realismo, como reconoció hasta el mismísimo Benito Pérez Galdós.

Todo ese cúmulo de contradicciones constantes es el que llevó este año a la Consejería de Cultura a homenajearla como Autora del Año 2022, aunque –por abundar en contradicciones- no tuviésemos que celebrar este año precisamente ninguna efeméride en torno a ella, salvo, por buscar alguna, la del 170º aniversario de la publicación de la primera novela que ella editó en volumen independiente y que pasa por ser su libro más ambicioso: Clemencia, donde plantea su ideal de mujer española: modesta, virtuosa y que sepa controlar sus pasiones gracias a la instrucción recibida, como le pasa a la protagonista de la historia, la huérfana Clemencia que, después de criarse hasta los 16 años en un convento, es recogida por su tía, la Marquesa de Cortegana, y sus dos primas, Constancia y Alegría. La jovencísima y bella Clemencia se casa con un soldado que solo le pidió la mano por ganar una apuesta y que muere en combate al cabo de un año. Pese a todos los avatares de la vida, la muchacha intenta hacer siempre lo que debe como perfecta sobrina, esposa y viuda...

Aquella novela de hace 170 años contiene, al margen de fantásticas intertextualidades con obras literarias de la época, retazos idealizados de la propia vida de Cecilia, quien afirmó que Clemencia era “el ideal femenino traído a la realidad”. La primera intertextualidad del primer casamiento de Clemencia es doble. Sin que ella lo sepa, un tal Fernando de Guevara apuesta diez mil reales a que solo necesitará el plazo de ocho días para conquistarla. Mientras tanto, la inocente Clemencia le asegura al marqués de Valdemar que está cansada y que le gusta más “pasar la tarde entre mis flores, los pájaros que cantan y el agua que corre y ríe tan alegre”, como cierta doña Inés que también había vivido en su convento... A los ocho días, en efecto, se produce la boda, y después de un matrimonio desgraciado, el marido muere en combate y Clemencia regresa al hogar de su tía, luego al de sus suegros... No en vano, el drama de Zorrilla titulado Don Juan Tenorio se había publicado en 1844, solo ocho años antes que Clemencia. Pero es que, por otra parte, si seguimos el rastro biográfico de la escritora Cecilia, también ella experimentó el primero de sus tres matrimonios con un capitán de infantería, Antonio Planells y Bardají, con quien se traslada a Puerto Rico, pero de donde vuelve al cabo de dos años porque el marido fallece. La propia Cecilia se trasladó entonces a Hamburgo, la ciudad natal de su padre, para vivir allí con su abuela...