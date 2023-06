«La ley trans es una negligencia, no respeta la infancia»

El tiempo, ese ausente...



Bueno, porque lo hemos llenado de cosas. Cuando tenemos un tiempo vacío lo llenamos, no soportamos el tiempo sin cosas que hacer.



Hay un asunto muy mediterráneo en esto de la crianza: el arraigo, la familia, la tribu. ¿Es eso positivo o es eso negativo?



Yo creo que hay que buscar un equilibrio, porque un clan y una familia te dan un sostén, es una ayuda maravillosa en la vida. Este sentimiento de arraigo que todos necesitamos y buscamos, si no es en la familia, va a ser en un grupo de amigos o en un grupo, está bien; pero si a la vez podemos desarrollar nuestra individualidad, mejor. Esa familia que quiere que todo el mundo sea igual, haga igual, se comporte igual y haga las mismas elecciones en la vida, no es algo positivo, es una fuente importante de sufrimiento. Lo idea es una familia flexible, que acepte la diferencia, que sea tolerante.



No obstante, existe una brecha importante entre la forma de criar de nuestros padres y abuelos a la nuestra. ¿A qué se debe?



Se debe a que hay un salto generacional con muchas variables: el tema de género, económico, las redes sociales, la comunicación, el estilo de vida... Lo que para nosotros ahora es importante y lo que era para ellos. Cuando eres padre o madre, se despierta un lado infantil. Para tus propios padres, los abuelos, también se despierta ese lado de la maternidad y la paternidad. Se reactivan las dinámicas que ya estaban. No es que sean nuevas, sino que se actualizan. Es un buen momento para tratarlas, para redirigirlas. Pero hay que tener claro que nuestra verdadera familia es nuestro hijo o nuestra hija y nuestra pareja, y es por lo que tenemos que apostar. Ellos son un apoyo, un regalo si hay una buena relación, pero muchas veces renunciamos a una pareja y a una buena relación de pareja por salvaguardar esa dependencia familiar. Por lo tanto, el apego a la familia a veces no es tan positivo. Es positivo si es un buen apego. Y el apego implica libertad, no implica fusión, no implica renunciar a ser uno mismo. El apego debe ser seguridad. Tú puedes ser tú, yo puedo ser yo y tú me vas a querer siendo yo.



¿Y por qué somos los padres más ‘perdidos’ de la historia?



Porque no tenemos el referente de nuestros propios padres, tenemos una vida muy complicada en donde no se nos habla jamás de renuncia, donde posponemos las gratificaciones, no queremos renunciar a nada. Nos venden que la felicidad está en nuestra mano, a golpe de clic. La crianza a veces es frustrante. Como cualquier relación humana, hay que crearla. Entonces nos confronta con nuestras facilidades, nuestras debilidades, nuestras incompetencias, nos hace frenar nuestra vida. Hay mucha diferencia entre el estilo de vida que llevamos y el estilo de vida que tendríamos que llevar cuando tenemos un hijo. Hay mucha diferencia. Antes no. Antes era una continuidad, por así decirlo. Por el tema de género no hemos alcanzado esa situación social en la que se garantizan los cuidados que necesitan los niños, asegurando también un reparto equitativo y justo de las funciones en la familia. Tenemos que crecer en esto.



¿Están los permisos de maternidad y de paternidad adaptados a la realidad social o siguen siendo insuficientes en España?



Creo que el permiso de maternidad o de la función materna es insuficiente. Tendría que ser de un año. Y creo que el permiso de paternidad o de la función paterna empieza a parecerse a lo que realmente debería ser. La madre tiene que recuperarse de un embarazo y de un parto. Sería más seguro si lo pudiéramos ampliar a cinco o seis meses. Ahí ya salimos un poco del riesgo de depresión postparto, el cuerpo de la mujer ya se ha recuperado un poco más, el bebé empieza a estar más regulado en sus biorritmos. No obstante, creo que es un gran avance el haber conseguido un permiso de paternidad de cuatro meses, pero la mujer no está preparada para incorporarse a los cinco meses ni en broma. Ni el bebé, por supuesto.



¿Cómo evitar invadir ese espacio que necesitan nuestros niños y adolescentes en la sociedad?



Pues vamos a tener que evitarlo de manera activa, porque la sociedad tiende a invadirles. Tiende a invadirles diciendo lo que necesitan, pero escondiendo nuestras necesidades. Están nuestras necesidades escondidas debajo de las necesidades de los niños y de los adolescentes. Ni las ciudades están construidas para los niños, ni el estilo educativo está construido para los niños, ni los tiempos que tienen las madres y los padres son posibles para ejercer una crianza en condiciones. El contenido de las redes es todo adulto. Hemos construido una sociedad en la que los niños y los adolescentes se adaptan, pero nosotros no estamos adaptándonos a ellos. Por eso están enfermando más y están expresando mayores dificultades. Los niños no van a callarse los problemas, o sea, los van a tener, no los pueden disimular. Lo que ocurre en los centros educativos de problemas de aprendizaje, de problemas de conducta, de adolescentes tristes, de problemas de socialización, de bullying... Todo esto, lo que muestra es que existen mayores dificultades en la infancia. Hay menos supervisión, menos cuidado de los niños, les ayudamos menos a crecer.



¿Están las escuelas infantiles adaptadas para estas nuevas realidades con las que se van a encontrar en el futuro?



Yo creo que hace falta mucho personal estable y formado.



¿Qué tipo de formación?



Que sepan bien lo que es un niño, lo que necesita. La diferencia de velocidad y crecimiento individual, que no piensen que todos tienen que aprender a determinada edad y de determinada manera. Hay muchos tipos de aprendizaje, de cerebros. Yo creo que hace falta mucho... Igual que en sanidad, en justicia, en educación... Hace falta muchísimo personal si queremos hacer bien las cosas. Es un tema humano, de persona a persona. Así que no, no creo que las escuelas infantiles estén adaptadas. Pero me preocupa más la adolescencia, que es cuando más bullying hay y menos juego necesita un niño. Cuando son más pequeños, no se trata tanto de que aprendan a leer o a escribir. Eso puedes aprenderlo un poco más tarde. Nosotros íbamos al colegio con cinco años y somos profesionales a todos los niveles. Pero sí que creo que en la adolescencia hace falta mucho más profesorado para atender todas las demandas, desde que pueda haber una asignatura de crecimiento personal y manejo emocional, a que haya muchísimo más deporte, una actividad física diaria, o que los tutores puedan trabajar de verdad en la convivencia, en la prevención del acoso escolar. Estas cosas son muy importantes. No son problemas nuevos, son problemas viejos con una carga mayor actualmente.



Pero los profesores estamos hasta arriba de burocracia...



Yo entiendo lo que tú me dices, que ahora mismo los profesores y los colegios están sobre exigidos. Primero porque ni se os forma, se os pide una labor que no podéis ejercer, no tenéis ni tiempo, ni sois suficientes. Pero creo que el lugar donde sería mayor la prevención en problemas de salud mental sería en los colegios. Si pudiéramos cubrir todo el profesorado que nos hace falta, tendríamos un lugar en la sociedad y en la vida de los menores común en el que trabajar la socialización, la relación con iguales, los valores éticos, el esfuerzo, el premiar determinados aspectos, el aprender a convivir con la diferencia, el tolerar esta diferencia, poder trabajar con las familias... Creo que tenéis un papel que no podéis desarrollar. Es imposible, pues se os está pidiendo la Luna, pero creo que es donde tendríamos que poner nuestro esfuerzo para trabajar en la salud mental.



Por sus palabras se deduce, doctora, que el sistema educativo actual es fallido. ¿No?



Creo que hay que dar salidas antes y hacer mejores estudios psicopedagógicos a los niños que tienen dificultades académicas que incluyan los factores familiares. Yo creo que lo que está fallando, sobre todo, son las familias y la sociedad. Y el estilo educativo también, pues depende muchísimo de que ese profesor se haya implicado en un tema personal. Creo que todo lo que tiene que ver con cuidar como profesor, como sanitario, no es ni está valorado, ni potenciado, ni puesto como prioritario. Fíjate incluso que en medicina a los pacientes los tenemos que llamar clientes, se nos dice el tiempo que podemos emplear con cada uno de ellos. Hemos pasado a deshumanizar a los pacientes. Y a los profesores se os pide algo muy parecido, todo basado en resultados, en una sociedad mercantilista. Por eso digo que fallan muchas cosas. Y dentro del sistema educativo tampoco hay incentivos para el que lo hace bien.¿Cuál es la diferencia entre el profesor que acaba antes de su hora y no se implica al que se deja la vida?



¿Cuál sería el sistema educativo ideal para un país como España y con la realidad que tiene España?



A mí me gusta mucho el estilo educativo inglés, porque hay jerarquía y una filosofía del esfuerzo, pero, a la vez, se valoran muchas capacidades del ser humano: el arte, la música, todo lo deportivo. Entonces, hay niños que no van a despuntar en Matemáticas ni en Lengua, pero van a despuntar en deportes. Al final, tienes que descubrir las capacidades de cada alumno y potenciarlas, no a que sientan la frustración una y otra vez. Pero, de todas maneras, también el aprendizaje es mucho más experiencial, más en grupo, más colectivo, más de proyectos, no solo de memorizar. Creo que este estilo educativo español de tanta memoria y de tanto repetir como un loro se lleva por delante muchísimos talentos que luego demuestran en la edad adulta que valen para otras cosas. No aporta un conocimiento desde la experiencia, que es cómo realmente se aprende: jugando, experimentando.