La lluvia es quizá el fenómeno meteorológico que más versos ha producido al melancólico compás de sus propias gotas, porque ver llover desde el otro lado del cristal –la óptica de nuestra propia conciencia-, tal y como fue capaz de captar en sus maravillosos cuadros el pintor francés Caillebotte , aquel gran olvidado del impresionismo, ha podido inspirar a algunos de los más prestigiosos compositores musicales de la historia, como Armando Manzanero , muerto en plena pandemia del Covid pero de quien nunca olvidaremos aquella suave melodía como un chirimiri en nuestro propio corazón: “ Esta tarde vi llover, vi gente correr / Y no estabas tú / La otra noche vi brillar un lucero azul / Y no estabas tú ”.

Las metáforas de a continuación constituyen el elemento más esencial y más novedoso de toda la Generación del 27: “ Es un besar azul que recibe la Tierra, / el mito primitivo que vuelve a realizarse. / El contacto ya frío de cielo y tierra viejos / con una mansedumbre de atardecer constante. / Es la aurora del fruto. La que nos trae las flores / y nos unge de espíritu santo de los mares. / La que derrama vida sobre las sementeras / y en el alma tristeza de lo que no se sabe. (...) Y son las gotas: ojos infinitos que miran / al infinito blanco que les sirvió de madre. / Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio / y le dejan divinas heridas de diamante . / Son poetas del agua que han visto y que meditan / lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. /¡Oh lluvia silenciosa, sin tormentas ni vientos, / lluvia mansa y serena de esquila y luz suave, / lluvia buena y pacífica que eres la verdadera, / la que llorosa y triste sobre las cosas caes! ”. La personificación de la lluvia tiene ya en la voz de Lorca un afán de no terminarse nunca, con infinitas reminiscencias de la inspiración: “¡Oh lluvia franciscana que llevas a tus gotas / almas de fuentes claras y humildes manantiales! / Cuando sobre los campos desciendes lentamente / las rosas de mi pecho con tus sonidos abres . / El canto primitivo que dices al silencio / y la historia sonora que cuentas al ramaje / los comenta llorando mi corazón desierto / en un negro y profundo pentágrama sin clave ”.

Otro compañero de generación, creador en buena medida de la misma, Gerardo Diego , había solicitado ya el poder inspirador de la lluvia para jugar en uno de sus más célebres poemarios, Manual de espumas . “ Puente arriba puente abajo / la lluvia está paseando. / Del río nacen mis alas / y la luz es de los pájaros. / Nosotros estamos tristes. / Vosotros lo estáis también. / Cuándo vendrá la primavera / a patinar sobre el andén ”. Evidentemente, la personificación de la lluvia viene ya dada: “ El árbol cierra su paraguas / y de mi mano nace el frío. / Pájaros viejos y estrellas / se equivocan de nido. / Cruza la lluvia a la otra orilla. / No he de maltratarla yo / Ella acelera el molino / y regula el reloj. / El sol saldrá al revés mañana / y la lluvia vacía / volará a refugiarse en la campana ”.

Incluso el Premio Nobel de aquella Generación inolvidable, Vicente Aleixandre , compuso versos de amor en clave lluviosa: “ En esta tarde llueve, y llueve pura / tu imagen. En mi recuerdo el día se abre. Entraste. / No oigo. La memoria me da tu imagen sólo. / Sólo tu beso o lluvia cae en recuerdo. / Llueve tu voz, y llueve el beso triste, / el beso hondo, / beso mojado en lluvia. El labio es húmedo. / Húmedo de recuerdo el beso llora / desde unos cielos grises / delicados. / Llueve tu amor mojando mi memoria / y cae y cae. El beso / al hondo cae. Y gris aún cae / la lluvia ”.

El poder melancólico, a veces sanador, de la lluvia, no pudo pasar desapercibido para el poeta portugués que más se fijó en ella a través de los cristales: Fernando Pessoa. “Llueve en silencio, que esta lluvia es muda / y no hace ruido sino con sosiego”, escribió el autor del Libro del Desasosiego. “El cielo duerme. Cuando el alma es viuda / de algo que ignora, el sentimiento es ciego. / Llueve. De mí (de este que soy) reniego...”. Y añadirá: “Tan dulce es esta lluvia de escuchar / (no parece de nubes) que parece / que no es lluvia, más sólo un susurrar / que a sí mismo se olvida cuando crece. / Llueve. Nada apetece...”.

Hasta la Premio Nobel de Literatura de 1996, la polaca Wislawa Szymborska, pensó en la lluvia infinita de la realidad circundante y en el arca salvador de Noé para guardar todo lo valioso: “Empieza una lluvia prolongada. / ¡Al arca!, porque ¿dónde, si no, se van a meter?: / poemas para una sola voz, / éxtasis privados, / innecesarios talentos, / curiosidad superflua, / tristezas y temores de corte alcance, / ganas de ver las cosas desde seis lados. / Los ríos crecen y se desbordan. / ¡Al arca!: claroscuros y semitonos, / caprichos, ornamentos y detalles, / excepciones tontas, / signos olvidados, / innumerables variedades del gris, / juego para el juego, / y lágrimas de la sonrisa”. La poeta solo encuentra una solución redentora cuando “hasta donde alcanza la vista, todo es agua y un horizonte borroso”, aunque finalmente “cesará la lluvia, / bajarán las olas”, reconoce, y “sobre el despejado cielo / se descorrerán las nubes / y serán de nuevo / como deben ser las nubes sobre todo el mundo: / elevadas y frívolas, / semejantes / a felices islas, / borreguitos, / coliflores, / y pañales / secándose al sol”.