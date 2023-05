La mirada particular de Olontia en el Espacio Santa Clara

Y bien, después de esta introducción a tan grata noticia, sólo resta conocer quiénes son los que hasta el 28 de mayo pueden verse en la calle Becas s/n. Obras de famosos como Picasso, Dalí, Daniel Vázquez Díaz, José Guerrero, Nazario, Guillermo Pérez Villalta, Equipo Múltiple, Gerardo Delgado, Ricardo Cadenas, Pedro G. Romero, José Mª Báez, Luis Gordillo, César Fernández Arias, Chus Burés, Carlos Montaño, Rafael Agredano, Atín Aya, Javier Porto, Jaime Gorospe, Carlos Pérez Siquier, Colita, Alberto García Alix, Joaquín Molina, José Guerrero, Miró, Alberto y Sánchez.

Pido disculpas si he omitido algún nombre, alguna errata y la calidad de las fotos a falta de catálogo, cuestión que espero se vaya subsanando. También por los cristales reflectantes y porque han sido hechas no con cámara profesional. No obstante, recomiendo a tod@s los amantes del arte, que vayan a verla, sentir el espacio, la belleza y calidad de las obras que fue reuniendo Pablo Sycet y que gracias al convenio entre el ICAS (Ayuntamiento de Sevilla) y la FODAC, ya es patrimonio de los sevillanos, como lo van a ir siendo tantas otras piezas que se irán incorporando, de modo que además de Centro de Arte, el Espacio Santa Clara se vaya convirtiendo en el Museo tantas veces querido y anhelado por la ciudad, sus artistas y descendientes.