La pintora de orquídeas

Hay muchos artistas por esos mundos que trabajan casi en el anonimato. A veces me pregunto de qué depende ser o no ser famoso. No tengo dudas: de creer en uno mismo, del talento y de las relaciones públicas y el marketing, junto con otro factor: que la obra sea del gusto de eso que llaman mercado. Luisa Amelia Guerra (o Luisamelia) nació en el Delta del Orinoco/Delta Amacuro (Venezuela), una zona extensísima donde se pueden encontrar etnias e idiomas diferentes. Desde niña se sintió pintora. Prefiere tres temáticas para su pintura: las orquídeas -para ella la flor más hermosa, la flor de Venezuela- los indígenas de tribus americanas -tan cercanas a su lugar de nacimiento- y las vírgenes. Con estas tres inspiraciones pinta cuadros, botellas o adorna diversos lugares de su acogedora casa -la casa de una artista- en Ciudad Guayana (Venezuela) donde vive ahora en compañía de su hija, veterinaria de profesión.

En esa casa nos recibe. Hasta el lugar he llegado gracias a otro amante de las orquídeas que las cultiva en el jardín de su casa y no es raro que las conozca por sus nombres científicos. Es Roberto Echevarría, médico, hermano de Miriam Echevarría, profesora de la Universidad de Sevilla que también se ha unido a nosotros. A los tres nos obsequia la artista con unos jugos de guanábana, a los que, entre otras virtudes, se les tiene por estimuladores del bien dormir. Salimos a su pequeño patio donde nos enseña el árbol del que procede la guanábana. Sus gatos nos acompañan y cuando volvemos al salón de su casa vemos a través de los cristales de la puerta de salida al patio cómo un morrocoy -una tortuga grande- se ha acercado a vernos.