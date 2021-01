La risa ataca de nuevo en la Sala Cero

A estas alturas de pandemia ya nadie niega que las manifestaciones culturales en general, y el teatro en particular, sean un bien absolutamente necesario. De ahí que Sala Cero Teatro retome este fin de semana su última producción, ‘¿Y ahora qué?’, una divertida comedia estrenada el pasado mes de noviembre en seno del FeSt, Festival de Teatro y Artes Escénicas de Sevilla, donde obtuvo una magnífica acogida de público y crítica.

Se trata de una coproducción de la Sala Cero y Talycual Producciones cuyo punto de partida fue celebrar los 20 años de la Sala Cero, y aunque su estreno, previsto para el mes de mayo, tuvo que ser suspendido y su proceso de creación ha sufrido todos los inconvenientes de la pandemia, confinamiento incluido, culminó con éxito su proceso de producción gracias al arrojo y al tesón de sus productores. Y es que, como explica, Elías Sevillano (uno de los fundadores de la Sala Cero) “nos parecía un proyecto apasionante, aunque estábamos trabajando en una situación muy incierta”. Por fortuna la incertidumbre y todos los inconvenientes no sólo no ha perjudicado al producto sino que lo han enriquecido. Lo corrobora Sevillano cuando no duda en afirmar que sus creadores “han sabido aprovechar algunas de las emociones que hemos vivido durante el confinamiento para aportarlos al proyecto y, como dice uno de los personajes, la necesidad de sobrevivir y de sobrellevar las situaciones, se han trasladado al espectáculo”