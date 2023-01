La ROSS inaugura el año con un concierto vibrante

Sevilla no tiene Kunsthistorisches, ni Palacio de Schönbrunn, y mucho menos Musikverein, en cuya Sala Dorada llevan ciento cincuenta y tres años interpretándose piezas de la familia Strauss. Sin embargo, a diferencia de Viena, fue capital del mundo durante el Siglo de Oro y sus calles inspiraron mitos como Don Juan, Carmen o el Barbero de Sevilla, los cuales les sirvieron a los más grandes compositores de la historia para obtener la inmortalidad. Por eso, aun aceptando que la ciudad austriaca es uno de los referentes mundiales en materia de música, poco o nada tiene que envidiarle Sevilla cuando se trata de ponerle color al mes más frío del calendario. La muestra está en que, desde hace un buen puñado de años, el Concierto de Año Nuevo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla viene colgando el cartel de no hay billetes del mismo modo que el celebrado en el recinto que inauguró el emperador Francisco José en 1870. La principal diferencia radica en el programa —mucho más variado en el caso hispalense— y en las facilidades concedidas al público —las entradas son infinitamente más baratas y no se exige etiqueta—.

No obstante, al margen de las comparaciones, el del Maestranza es un concierto de los que hacen afición, lo cual es una grata noticia en unos tiempos inciertos para la lírica. La razón es la conexión con el respetable y el buen hacer de unos músicos que, desde hace lustros, son sinónimo de calidad. En esta ocasión liderados por Roberto Forés-Veses, director valenciano cuya trayectoria internacional le debe mucho al país vecino; y es que, además de dirigir a la Orchestre National d´Auvergne, el levantino ha grabado discos, participado en grandes festivales y realizado giras que le han hecho crecer y le han proporcionado reconocimiento dentro y fuera de Francia, la nación que le acogió. Como el obtenido tras dirigir ópera en el Teatro Regio de Turín (2008), o al ponerse al frente de la Orquesta de Valencia en el Palau de la Música (2021) —además de un gran director, Forés-Veses es profeta en su tierra—.