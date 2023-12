La ROSS su primer concierto de Navidad con todas las entradas vendidas

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrece este jueves 21 y el viernes 22 de diciembre a las 18,00 horas en el Teatro de la Maestranza su Concierto de Navidad en el que interpretará un repertorio de villancicos y música popular navideña. La cita, con los dos conciertos, registra un lleno absoluto, con 3.600 localidades vendidas.

La dirección del recital estará a cargo de Vladimir Dmitrienco, solista de violines segundos de la ROSS, que se pone al frente de la orquesta para dirigir este concierto, que cuenta con la participación de los niños del coro del Colegio Yago School bajo la dirección del maestro John Richard Durant, ha explicado la Sinfónica en una nota de prensa.

El programa está integrado por piezas que forman parte de la "memoria musical colectiva", ya que incluye composiciones navideñas tradicionales internacionales y también villancicos populares españoles, además de alguna canción viral de los últimos años. De esta forma, el público podrá disfrutar de títulos como Adeste Fideles, Noche de Paz, La Marimorena o del famosísimo All I Want For Christmas is You de Mariah Carey, interpretado por primera vez por la Sinfónica.

Vladimir Dmitrienco, director del concierto, ha destacado el carácter familiar del concierto y agradece a los sevillanos la acogida con la que reciben esta iniciativa. "para la orquesta es un momento mágico, lo vivimos con muchísima ilusión y alucinamos con la respuesta de los sevillanos que año tras año viven este momento con la ROSS", ha apostillado.