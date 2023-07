Las Universidades de Huelva, Jaén y Almería cumplen 30 años

Como en el nacimiento de todas las grandes empresas, en el larguísimo proceso de creación de la Universidad de Huelva hubo un punto de inflexión que tuvo lugar el 3 de marzo de 1988, desde entonces día festivo para esta institución que acaba de cumplir tres décadas de vida. Amaneció como un día cualquiera y sin embargo no lo fue. Una serie de movilizaciones sociales que reclamaban mayor afianzamiento de los estudios universitarios en la propia Huelva, para no depender sempiternamente de Sevilla, culminó en una masiva manifestación para demostrar que la sociedad onubense no concebía el desarrollo integral de su gente sin la contribución decisiva que cabía esperar de la educación superior. Habrían de transcurrir todavía más de cinco años, hasta el 1 de julio de 1993, para que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a instancias del Parlamento, aprobara la creación de la Universidad, junto con la de Almería y la de Jaén, y creara así las bases de lo que algunos años después sería un sistema público universitario andaluz compuesto por las diez universidades que hoy existen en nuestra tierra, más la Universidad Internacional de Andalucía, que cumplirá sus 30 años en 2024.

Treinta años después, se le puede preguntar a cualquier onubense, jiennense o almeriense qué ha supuesto la creación de una universidad en sus respectivas provincias para que haga uno de esos gestos que revelan la incapacidad de expresar sucintamente un cambio a mejor con tantas aristas. En la última década del pasado siglo, fueron muchísimas las familias en Huelva, Jaén o Almería que sintieron el orgullo inédito de tener al primer familiar universitario. Y esa semilla de dignidad sociocultural no puede resumirse ni en una frase ni en una tesis doctoral. Las Universidades de Córdoba, Málaga o Cádiz, por ejemplo, habían surgido antes o después de la Transición, y las de Sevilla y Granada tenían el marchamo de haber nacido en el Siglo de Oro, como la de Baeza, que constituía el antecedente más ilustre de la de Jaén. De modo que, consolidada la democracia, el estado de las autonomías y la integración de nuestro país en la Unión Europea, especialmente los onubenses y los almerienses sentían como un doble escozor -que iba más allá de lo educativo y cultural- su condición de periféricos en una Andalucía que pedía a gritos seguir creciendo en igualdad de oportunidades.

Los antecedentes más notables de los onubenses en materia de educación superior se remontaban a la Escuela Normal de 1859 o a la Escuela de Minas de 1901. Hubo de pasar casi un siglo para que, ya en 1972, el Colegio Universitario de la Rábida, adscrito a la Universidad de Sevilla, impartiese titulaciones de Ciencias Empresariales, Geografía e Historia y Derecho.

Actualmente, las Universidades de Huelva (UHU), Almería (UAL) y Jaén (UJA) cuentan, cada una, con algo más de 10.000 estudiantes. De sus aulas han salido en estos 30 años varias decenas de miles de egresados y tantos titulados han contribuido de un modo considerable al despegue económico, social y cultural de unas tierras que no solamente estaban llamadas a aportar mano de obra para acarrear, pescar, cultivar, construir, despachar y limpiar.

La Universidad de Almería, cuyo campus se encuentra en un lugar tan privilegiado como es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, a solo cinco kilómetros de la capital, es hoy en día una de las principales de toda España en investigación en campos como la agroalimentación y el medio ambiente. La de Jaén, por su parte, con otro campus en Linares y escuela universitaria en Úbeda, se sitúa entre las 100 mejores en seguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y entre las 50 mejores universidades de menos de 50 años, según el ranking publicado en 2021 por la revista Times Higher Education. Precisamente este pasado martes tomó posesión de su cargo el flamante rector de esta universidad, Nicolás Ruiz Reyes, que sustituye a Juan Gómez Ortega. Nacido en Linares en 1967, el ingeniero de Telecomunicación Ruiz Reyes ingresó en la UJA el mismo año que esta nació, en 1993, y desde entonces ha desarrollado en ella toda su carrera profesional.

Esta misma semana, la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, después de congratularse por el trigésimo aniversario de la institución que dirige, se ha referido a algunos de los hitos más importantes de esta reciente historia, como “ser la Universidad más transparente de España, puesto que hemos mantenido a lo largo del tiempo entrar en el ranking de Shanghai gracias a los compañeros de turismo y gracias a su labor investigadora”. En cuanto a la posición actual de la Universidad de Huelva, Peña ha explicado que estar en la provincia menos poblada de Andalucía y mal conectada también afecta y limita a la Universidad, no solamente en la financiación, sino también en el músculo investigador y en que el estudiantado llegue desde otras provincias, pero “aun así casi un tercio del estudiantado de nuestra universidad procede de fuera de la provincia de Huelva y se hace un esfuerzo para que eso no nos lastre”, hasta el punto de que “ahora mismo, internacionalmente y en relación a nuestro tamaño, tenemos un posicionamiento envidiable y unas tasas de movilidad relativa de llegada de estudiantado externo que nos colocan en el primero o segundo puesto de Andalucía y en el quinto o sexto de España”.