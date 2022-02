Lauro Olmo, el dramaturgo más realista durante el franquismo, 100 años después

Hace justamente medio siglo, el 11 de febrero de 1972, el escritor Lauro Olmo , gallego de nacimiento pero madrileño para siempre desde que su padre emigrara a Buenos Aires para no volver, representó en su propia casa, con su mujer, la también escritora Pilar Enciso , y sus dos hijos de 9 y 12 años, la obra teatral más realista de toda su carrera. Después de tres años con una pancarta en su balcón contra el derribo de aquella manzana del barrio de Pozas, los 10.000 metros cuadrados donde acabarían construyéndose El Corte Inglés de Argüelles y el hotel Princesa , aquella mañana ya estaban los grises decididos a acabar definitivamente con el último edificio en el que seguía resistiendo el por entonces conocido como “escritor sitiado”.

Lauro Olmo (El Barco de Valdeorras, Orense, 1922 – Madrid, 1994) estudió en las escuelas municipales de Madrid hasta que la Guerra Civil lo obligó a seguir aprendiendo de manera autodidacta. La biblioteca del Ateneo de Madrid fue quien terminó de enseñarlo. Incluso de niño, trabajó de recadero, de ayudante de mecánico y de todo lo que se le puso a tiro. Y fue después de casarse con su mujer de toda la vida, la también dramaturga Pilar Enciso, cuando comenzó su fructífera producción de dramas y narraciones dolorosamente realistas. En 1953, publicó El Milagro y El perchero . Y aunque su mayor éxito no lo escribiría hasta 1960, no fue hasta 1962 cuando se estrenó. Aquel drama popular en tres actos se titulaba, simbólicamente, La camisa , y ganó el Premio Nacional de Teatro al año siguiente.

La camisa ponía por primera vez en el centro del debate dramático nacional un problema que acababa de estrenarse en la propia sociedad, y no solo en Madrid, aunque Olmo centrara la trama de su obra en el extrarradio chabolista de la capital de España. La emigración, es decir, abandonar la patria porque aquí no había trabajo ni sueños ni futuro, se había convertido en la válvula de escape de una asfixia que no era solo económica, pero principalmente. Olmo conocía de primera mano el drama real de tantas familias como habían enviado primero a las mujeres de criadas a los hogares alemanes. Estas mujeres mandaban llamar a continuación a sus hombres para que encajaran en alguna colocación industrial. “Las criadas españolas tenemos en Alemania un cartel, como los toreros”, dirá amargamente uno de los personajes.

Los protagonistas, Lola y Juan, son un matrimonio que se instaló en aquel barrio de chabolas “provisionalmente” a mediados de la década de los 40, en plena crisis de las cartillas de racionamiento pero también en plena efervescencia de una esperanza en que todo iba a ir a mejor. La dictadura, evidentemente, lo había impedido, y ya con los hijos adolescentes, la pareja no solo no había progresado un ápice, sino que, con la abuela en el centro de la chabola y de su propia vejez, había ido involucionando incluso en su propia relación. Juan y Lola apenas hablan. El Señor Paco de la taberna cercana trata de compatibilizar su falsa simpatía con la libido por las nubes cada vez que ve a Lolita, a quien desea colocar de criada en su propia casa. Lolita, a su vez, cree estar enamorada de Nacho, el amigo de su hermano Agustinillo, quienes constituyen la sal del barrio por sus travesuras con los petardos, la versión casera de otros explotidos que a los mayores revuelve la memoria e incluso del posible fracaso de uno de los satélites que los rusos o los americanos, tanto da, habían lanzado al espacio. Mientras tanto, todo el afán de Lola, que va al Rastro en busca de ella, es recomponer, lavar y planchar una camisa blanca que representa la clave para que su marido reingrese en el mercado laboral. A una entrevista con el patrón debía de presentarse con una camisa blanca de cuello duro, “para parecer un rico”, como le dice su hija Lolita, aunque la prenda se resiste durante toda la obra y la mayor parte de ella ondea al viento, para que se seque, en el solar anexo a la chabola donde se tira el agua sucia y otros desperdicios.