Libertad de expresión vs parodia ¿dónde está el límite?

El último sketch del programa de TV3 «Està passant» sobre la Virgen del Rocío continúa generando polémica y opiniones enfrentadas entre los que lo enmarcan en el derecho a la libertad de expresión (los responsables de la televisión que han decidido no retirar el gag) y los que defienden que ésta no puede ofender las creencias religiosas, ni tampoco a los católicos rocieros.

El presidente Miguel Angel Noceda cree que la parodia, como critica de hechos o situaciones de personajes públicos, «es lícita y está amparada por la libertad de expresión», pero con los límites que las leyes (Constitución, Ley sobre Protección Civil del Derecho al Honor y Código Penal) y la jurisprudencia establecen.

El primero es el respeto a la dignidad de las personas, siempre entendida en un sentido amplio abarcando los aspectos referidos a raza, sexo, religión o circunstancias personales o sociales porque, según apunta, la Constitución prohíbe la discriminación por dichas circunstancias. «Cuando este límite se sobrepasa, la parodia se convierte en insulto», mantiene.

Se pueden hacer críticas en aras de la libertad de expresión, según Noceda, y todo lo que se cuenta públicamente está sujeto a la libertad de expresión, pero «siempre que se respete a las personas y no se caiga en el insulto a las personas o sus creencias», apostilla.

No obstante, advierte de que las organizaciones de periodistas no son juristas, no pueden juzgar y que si se sobrepasa cualquier límite están los juzgados para dirimirlo.