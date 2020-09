Libre, sincera, irreverente y valiente

Si algo define la trayectoria artística de la bailaora sevillana Asunción Pérez “Choni” es su inquietud y su inconformismo. Eso le ha llevado a dialogar con otras disciplinas escénicas, como la danza contemporánea, el teatro e incluso el circo. Muchos de nosotros guardaremos siempre en la memoria su baile malabarista en ‘Malgama’, y qué decir de ‘La Gloria de mi mare’, una deliciosa comedia con la que la bailaora y creadora sevillana, junto al cómico Juanjo Macías, hizo reir a carcajadas al público de la XVI Bienal de flamenco. Todo ello, y bastante más, se vuelca también en esta nueva propuesta, una obra de danza intimista, atrevida e irreverente.

La dramaturgia gira en torno una de las características de la creación flamenca: la pugna entre tradición y vanguardia. No en vano el flamenco, por su nacimiento en el seno de la cultura popular y su forma de transmisión oral, no puede renunciar a su herencia tradicional. De ahí que cualquier ejercicio que se salga de los cánones establecidos resulte trasgresor. Máxime si, como en este espectáculo, la música flamenca dialoga con la electrónica y el baile coquetea con la danza contemporánea, el burlesque y el clásico español. Y no contenta con esto La Choni se atreve también a cambiar de vestuario en escena, bailar con ligueros, y marcarse un "cuando Harry econtró a Sally", con un limón.

Y sin embargo, se podría decir que esta obra no nos produce rechazo o extrañeza, sino una gama de sensaciones que van de la sorpresa a la empatía y la admiración, rayando con el miedo en algunos momentos, como cuando La Choni se pone a taconear con unos platillos tirados en el suelo durante la ejecución de la farruca. Antes de eso había calentado el ambiente con un hermoso pase a dos junto al bailarín y coreógrafo Manolo Cañadas, un exigente profesor quien, con la maestría y el arrojo que le caracteriza, asume el reto de bailar con una enorme máscara que le cubre la cara y le limita bastante la visión, además de imponer una férrea distancia con su partener que dificulta, y no poco, el baile.

Tampoco lo tiene fácil con el número que protagoniza con Víctor Bravo, una pieza repleta de fuerza y desafío que va del clásico español al flamenco para perfilar toda una gama de imágenes hermosas que colman el discurso de desasosiego. Tal vez por ello, tras ese número La Choni se viste con un brillante top negro y una voluminosa y vistosa falda de tul para, junto a Victor Bravo, brindarnos un baile a compás de charlestón que colmó el escenario de vueltas y figuras elegantes y gráciles que remiten a los musicales de la época dorada de Hollywood.

Cabe destacar la dirección musical de Raúl Cantizano, que con deliciosa valentía se atreve a mezclar algunas piezas de música clásica grabada con los sonidos de la guitarra electrica que interpreta en directo. Y cabe resaltar también la pieza de burlesque, con la que de nuevo los bailarines asumen un riesgo casi circense bailando con unos zapatos de plataforma y tacones interminables. El cuerpo adquiere ahí un curioso protagonismo mientras el baile y la música se dirimen entre el humor y el desafío.

Dado su carácter trasgresor y el corte fragmentario de la dramaturgia, el ritmo decae en algunos momentos, sobre todo en la escena inicial, que resulta un tanto larga y tediosa. Algo que, por otra parte, no resulta difícil de corregir y que no impidió disfrutar al público, a tenor de la sentida ovación que le dedicó en el momento de los aplausos.

Obra: Cuero cuerpo

Lugar: Teatro Central/Bienal de flamenco, 16 de septiembre

Compañía: Choni Compañía Flamenca

Dirección, coreografía e interpretación: Asunción Pérez “Choni”, Manuel Cañadas y Víctor Bravo.

Composición e interpretación musical: Percusión: Raúl Cantizano

Asesora artística burlesque: Srta. Siller.

Calificación: 3 estrellas