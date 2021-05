Lope de Vega, el escritor infinito

Lope de Vega (1562-1635), el autor más prolífico de la literatura española, escribió tanto y tan bien, que se llevó a la tumba su misterio mejor guardado: cuándo lo hacía. La infinitud de su obra no solo abarcó su propia vida extrema (“Yo he nacido en dos extremos, que son amar y aborrecer”) de amante de multitud de damas de toda condición, de padre de 15 hijos, de desterrado por desamor y de sacerdote amancebado con una joven a la que vio morir ciega y loca, sino que hoy en día, cuatro siglos después de su fallecimiento, continúan apareciendo por los rincones de la Biblioteca Nacional comedias que no se sabía que eran suyas o que él, directamente, no tuvo empeño en que se supiera. Para alguien que había escrito más de 1.500 obras de teatro hasta el punto de revolucionar la comedia y varios miles de sonetos; que había probado suerte con toda la gama de géneros líricos conocidos hasta entonces y que, por escribir, había escrito hasta novelas para hacerle frente a dos de sus grandes adversarios en vida, Góngora y el mismísimo Cervantes, una obra más o menos no debió de tener importancia. Pero el descubrimiento ha sido noticia esta semana.

Ha sido Abraham Madroñal, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Ginebra, el autor del descubrimiento. Y la pieza, titulada Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido, ya se conocía, pero se creía escrita por el actor Miguel Bermúdez. Según la investigación del catedrático, sin embargo, es del propio Fénix de los Ingenios, y podría tratarse de una obra en clave detrás de cuyos personajes y lances se habrían disfrazado figuras y episodios significativos de la vida política del momento, casi al final de la vida de Lope, según Madroñal. “Mi hipótesis”, sostiene él, “es que la comedia fue escrita en clave política entre los años 1629-30. En esa época, Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona, descendiente del Gran Capitán, había intentando una empresa guerrera y fue derrotado por los franceses. En ese instante estaba siendo juzgado y justo entonces Lope de Vega escribe esta comedia y la hace representar delante del Rey. Debió sentar mal a Felipe IV y eso propició que Lope se deshiciera de ella”, ha insistido el investigador.

Algo muy parecido ocurrió hace solo siete años, cuando el joven investigador Alejandro García Reidy identificó como de Lope de Vega la comedia Mujeres y criados, que el director de una compañía teatral, Pedro de Valdés, habría copiado a mano en 1631 y cuyo manuscrito fue a parar a la Biblioteca de los Duques de Osuna hasta que, tras la ruina de la casa ducal, se trasladó a los fondos de la Biblioteca Nacional, catalogado como anónimo.

El caso es que Lope de Vega, a pesar de las exageraciones sobre su ya exagerada prolijidad, escribió mucho más de lo que se sabe. Y a ello se dedicó hasta su muerte, hace ahora año y medio, el investigador Alberto Blecua al fundar, en 1989, en la Universidad Autónoma de Barcelona el grupo ProLope, dedicado a editar todas las obras dramáticas del genio.