Los 90 años de Yoko Ono, sinónimo de vanguardia, pacifismo y viuda de Lennon

La artista, que solo mide 1,58 metros, nació en Tokio en 1933 en una familia de pianistas y banqueros, y fue a las mejores escuelas, pero solo duró un par de semestres en la Universidad de Gakushuin, pero allí se sintió «como un animal domesticado que recibe información», según un extracto recogido por The New Yorker.

Ono y Lennon se volvieron inseparables, como puede verse en el documental «The Beatles: Get Back» (2021), que explora durante horas de grabaciones cómo la banda británica creó en 1970 su último disco, «Let It Be», y donde se ve cómo Ono siempre aparecía a pocos metros de Lennon.

Cuando los cuatro melenudos se separaron, tanto los fans de The Beatles como la prensa señalaron a Ono como «la culpable», una imagen que la ha acompañado durante toda su vida, a pesar de que Lennon lo negara.

«Ella no separó a The Beatles ¿cómo puede una mujer dividir a The Beatles? The Beatles se estaba distanciando por su cuenta», indicó Lennon en un programa televisivo en 1971 al que había asistido junto con Ono.

Se quejó en esa misma entrevista que nunca se haya «agradecido» a Ono «toda la buena música” que los miembros de la banda hicieron después en solitario. Tal vez pensaba en «Imagine» (1971), el mayor éxito en solitario de Lennon.

En una entrevista de la BBC con la pareja en 1980, Lennon reconoció que Ono era coautora del tema pero no le dio los créditos por machismo: «Debería acreditarse como una canción de Lennon-Ono porque gran parte, la letra y el concepto, vino de Yoko. Pero entonces yo era un poco más egoísta, un poco más macho, y omití mencionar su contribución. Pero salió directamente de ‘Grapefruit’, su libro», dijo.