Los días andaluces de John Lennon

Aseguran los que se han entretenido en averiguarlo que escuchar todo cuanto dijo Jesucristo no nos llevaría más de dos horas. No es mucho. Pese a esto, existe una certeza indudable: Ahora mismo hay alguien, en alguna parte del mundo, que está pensando en él. Hablando de él. Creyendo o dudando de él. Dos horas que no se han agotado en dos mil años.

Dos horas. A saber: Un partido de fútbol, descanso incluido. Viajar en autobús desde Sevilla hasta Córdoba. Escuchar el álbum blanco de los Beatles y el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Quizás algo menos.

El 9 de octubre se conmemoró el aniversario del nacimiento de John Lennon. Hoy, 8 de diciembre, su asesinato. Desde aquel día de otoño de 1940, el mundo ha atravesado dos periodos de idéntica duración: uno con John Lennon y otro, sin él. A partir de mañana, primará el segundo. No dejará ya de crecer.

De la vida de John Lennon, a diferencia de la de Jesucristo, con sus décadas en penumbra hasta los treinta y tres, se sabe todo. Y, aun así, cada día se sabe algo más: se descubren cartas firmadas de su puño y letra, canciones inéditas, viajes que hizo y fotografías que le tomaron. John Lennon sigue viviendo cuarenta años después de que lo mataran.

Su paso por Andalucía no es una incógnita. David Trueba lo reflejó en una película, Vivir es fácil con los ojos cerrados. El título proviene de la canción Strawberry Fields Forever. Dicen que la escribió al contemplar un campo de fresas almeriense. Lo cierto es que Strawberry Field, en singular, era un orfanato que no estaba muy lejos de la casa natal de John Lennon. Pero fue en Almería donde compuso la canción, grabándola en un magnetófono del Cortijo Romero. Había venido a rodar una película antibélica llamada Cómo gané la guerra. Cynthia, por entonces, su mujer, le confesaría que el último plano de John en la película la atormentaba. Despedía algo profético. El personaje de John Lennon, en Cómo gané la guerra, recibe el impacto de una granada, y tiene aún tiempo de gritarle a su asesino que por qué lo hacía, si él jamás le había dirigido la palabra hasta entonces. Después, muere.

John Lennon viajó a Almería, en 1966, en busca de paz. Los Beatles estaban empezando a ser sólo John, Paul, George y Ringo. El espíritu coral se había desvanecido. Además, su relación con el público no pasaba por un buen momento: Había dicho que Los Beatles eran más populares que Jesucristo, y la América profunda había respondido quemando sus discos. Así que se subió a un avión y regresó a Andalucía.

Ya había estado aquí tres años antes, en compañía de Brian Epstein, su representante. Juntos, pasaron dos semanas en Torremolinos. En sus memorias, John Lennon cuenta que Brian y él se sentaban en el Bar Central cada tarde. Como Brian Epstein era homosexual, John se entretenía señalando a alguno de los muchachos que subían y bajaban por la calle para preguntarle, después, a Epstein: “Ese, por ejemplo, ¿te gusta?”. Cuando volvieron a Reino Unido, un guardaespaldas quiso saber cómo le habían ido las vacaciones. “¿Qué tal tu luna de miel en Torremolinos?”, le dijo. John Lennon recordaría ese momento como su última gran pelea.

De aquellos días andaluces, ha quedado una canción, una película, una calle en Torremolinos llamada John Lennon y una estatua de bronce del músico en Almería. Años después, su hermana Julia Baird añadiría una frase a la herencia: “Él amaba a Andalucía”. Quizá sí, y quizá no. Puede ser una confesión genuina o una simple formalidad. Sin duda, “es fácil vivir con los ojos cerrados, malinterpretando cuanto se ve”. “Pero todo sale bien”, añadía John Lennon. “Y a mí no me importa mucho”.