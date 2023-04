Los narraluces en el recuerdo

Los más mayores, previejos y viejos, servimos para dar una pincelada de historia, recuerdos y batallitas, lo cual no creo que sea poco. Con el tiempo, uno se va convirtiendo en una fuente oral mientras recuerde algo y la edad permita discurrir, escribir, hablar. En mi caso, me he convertido en el profesor más longevo de la Facultad de Comunicación, fundada en 1989. En ese año entré en ella como estudiante de doctorado y en 1991 logré una plaza de profesor. Hasta hoy. Allí coincidimos colegas del Periodismo y la Comunicación que nos conocíamos desde antes de 1989, todos se han jubilado o se han muerto o están para sopitas y buen vino y cuando paso por los que fueron sus despachos casi se me escapa una lagrimita a pesar de todo lo que he discutido con ellos y a veces no con educación, precisamente.

Al mismo tiempo, alumnos destacados que hoy son excelentes escritores y periodistas pasaban por las aulas de la Facultad. Tal es el caso del colaborador de este diario, Álvaro Romero, por el que me enteré hace semana y pico de que la Sevilla literaria le rindió merecido homenaje a los que llamaron los narraluces en los años 70 del pasado siglo. Entonces estaba servidor metido en el mundo literario, además de en el periodístico. Yo era un joven aficionado, hasta 1980 no edité mi primer libro de poemas, no me dedicaba a la narrativa, no soy capaz de escribir una novela, carezco de talento para eso y veo que hay demasiada juventud atrevida con un género de madurez, como me enseñaron mis profesores de literatura. Pero sí tuve la oportunidad de asistir al bum narrativo protagonizado por jóvenes autores y, que yo recuerde, ninguna autora. Hoy eso sería impensable, sólo de mi Facultad de Comunicación han brotado mujeres novelistas relevantes, que me vengan ahora a la memoria, Eva Díaz y Nerea Riesco, a ambas tuve el placer de tenerlas en mis clases.

José María Requena, José Luis Ortiz de Lanzagorta, Alfonso Grosso, Julio Manuel de la Rosa, fueron algunos de los narraluces con los que tuve ocasión de intercambiar vivencias. Requena era director de este medio hacia 1975. Cuando lo conocí en su despacho del sevillano Polígono industrial de la Carretera Amarilla, donde se ubicaba redacción y rotativa de El Correo, me dijo que creía que yo era mayor, entonces servidor ya escribía en El Correo artículos de fondo con temáticas como ética y política y llamaba a la reconciliación entre los españoles. Quién me iba a decir que unos descerebrados que dicen ser de izquierdas iban a estimular en estos días una especie de nueva guerra civil entre nosotros, yo era clandestino del PCE y estuve dispuesto, contra mis instintos, a pasar página para mirar al frente.

Con Requena llegué a un cierto grado de amistad no sólo por el periodismo sino porque congeniaba con el colectivo cultural Gallo de Vidrio, al que yo pertenecía, que el año pasado cumplió 50 años de supervivencia ante la indiferencia de nuestro progresista alcalde, don Antonio Muñoz, y su ayuntamiento. Ellos se lo pierden, jamás fuimos servidores de nadie. Fue un “pelotazo” que le dieran a Requena el Premio Nadal de novela en 1971. Aún no he olvidado -ni olvidaré mientras pueda- el duro comienzo de la obra premiada, El cuajarón, lo he buscado: “¿Y qué? Sí, he matado a un niño o, mejor dicho, le mató el parachoques de mi descapotable rojo, a la entrada del pueblo, por la mañana, niño marrajo, la pelota que cruza la carretera y ¡pum!, ruido seco, el chiquillo quieto en el polverío del verano, los demás niños que se apartan y un hombre que me grita cójalo, a qué espera, venga, a la casa de socorro, de prisa. La cabeza del chaval sobre mis piernas, qué raro el ruido del arranque del motor. Y, nada más llegar, el médico, sin rodeos: está muerto, debió morir instantáneamente”.

Lanzagorta fue mi inolvidable profesor de literatura en aquel Curso de Orientación Universitaria (COU), mixto, toda una novedad para la época, que los Maristas organizaron junto con los Padres Blancos y el Colegio Santa Ana, en Los Remedios. Le dieron un premio de novela estando con nosotros, el Premio Ciudad de San Fernando 1971 por su novela El aplazamiento (1972). Lanzagorta era un profesor de los especiales, Miguel García Posada dijo que, cual Nietzsche, fue “un profesor de energía”; nos estimuló a crear una revista a la que llamamos Nosotros en la que yo publiqué mi primera entrevista, al cantante Miguel Ríos, con quien me encontré en el vestíbulo del Hotel Alcázar, servidor tenía 17 años y casi temblé ante su presencia. Lanzagorta nos traía a clase creadores destacados entre los que recuerdo con emoción al pianista de piezas flamencas José Romero, que interpretó varias que me pusieron los vellos puntiagudos, escuchándolas allí, en el salón de actos del colegio, en el escenario, a su lado, alrededor del piano.

No era fácil leer determinadas obras de Lanzagorta, El aplazamiento tenía un estilo que me pareció extraño entonces y cuando salió ardiendo la Virgen del Patrocinio y publicó un poema que se editó en 1973 en el libro Funerales para una virgen, en el que firmaban también Alfonso Canales y Rafael Pérez Estrada, me ocurrió lo mismo, estaba leyendo unos versos casi surrealistas. Le enseñé mis poemas y me invitó a su casa, allí los leyó y, sobre todo uno, de sólo cuatro versos, le sorprendió, llamó a su señora, cuyo nombre por desgracia no recuerdo, y le dijo con entusiasmo que lo leyera. Luego me sugirió que quitara una partícula, una conjunción: que. Y el poema cambió por completo.

Sus obras sobre Blas Infante son ineludibles para todo estudioso del tema. Cuando ya la vida nos encauzó a cada cual por un lado, Lanzagorta coordinaba en este El Correo de Andalucía un suplemento literario que un mal día cerraron para ahorrar dinero. Me encontré a Lanzagorta por la calle Tetuán, estaba indignado, y me dijo con su voz personalísima, poderosa, firme y grave: “¡Ya no leo prensa, leo libros!”. No lo olvidaré, porque, además de todas mis vivencias con él, nos dio en clase, entre otras, una lección de coherencia y amor por Sevilla. “Nunca entraré en El Corte Inglés de la Plaza del Duque, allí había un palacio neomudéjar que tiraron abajo para construir eso”. Tomé nota: cuando en la calle Tetuán derribaron el histórico Teatro San Fernando para levantar esa vulgaridad de edificio llamado C&A me prometí a mí mismo no pisar ese establecimiento. Hasta ahora lo he logrado.

Lanzagorta era un gran contertulio como lo era Requena que sin embargo se reía con más facilidad y le encantaba contar chistes. A Julio Manuel de la Rosa lo conocí gracias también a Gallo de Vidrio porque mi compañero de grupo, Emilio Durán, me lo presentó. De la Rosa fue profesor de redacción periodística en el Centro de Nuevas Profesiones, impulsado por el empresario Nicolás Valero. Su esposa, la periodista y profesora María Teresa Garrido Conde, fue una de las primeras profesionales al frente del Centro Territorial de RTVE en Andalucía. Compartí despacho con ella en la antigua Facultad de Ciencias de la Información en la casa del pintor Gonzalo Bilbao, cerca de la Puerta Osario. Allí me hablaba de Julio. Me decía que nunca le interesó la literatura comercial de determinadas editoriales en las que no quiso publicar a pesar de que pudo hacerlo. Julio Manuel fue un experto en Luis Cernuda y en Cesare Pavese. Participó con nosotros los de Gallo de Vidrio en un Itinerario Cernudiano por Sevilla que concluimos en la antigua Estación de Cádiz que es desde donde partió Cernuda en los años 20 del siglo XX para no regresar más a Sevilla. Murió en el exilio mexicano en 1963, de un infarto. Publicamos un pliego literario en honor del poeta que nació en la calle Acetres. Leyendo el ensayo de Julio sobre Cesare Pavese me topé con un poema del italiano que me gustó sobremanera. Comenzaba diciendo: “Tú eres como una tierra/ que jamás nombró nadie”. Decidí ponerle música con estilo Serrat y aún no me he arrepentido, creo que es digna.

A Alfonso Grosso fui a verlo a su casa de Valencina. Era fresca y acogedora. Nos presentó en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos un libro colectivo de poemas que escribimos Miguel Ángel Villar, Benito Mostaza y yo. Se llamaba En la puerta de todos, homenaje a nuestro compañero en Gallo de Vidrio, Juan Manuel Vilches, que murió con 29 años por culpa del corazón. Dejó una sola obra publicada: Aldaba de minutos en la puerta de todos y de nadie. Grosso escribió dos folios a mano y los leyó. Luego me los entregó. Maldita sea mi estampa, no los hallo por lugar alguno. Recuerdo además que otro día, en su casa también, me contó cómo escribió una de sus novelas menos conocidas, El aborto de María. Resulta que, por exigencias de su contrato con Planeta, debía escribir otra novela y no le apetecía, estaba harto de muchas cosas, cansado mentalmente. Así que lo que hizo fue contratar a una mecanógrafa y dictársela sobre la marcha, cumplió y punto. Estábamos ya en los años 80 del siglo XX.

Los narraluces fueron objeto de estudio y homenaje en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. Estuve allí, me pareció un acto solemne y emocionante, no exento, sin embargo, de protestas por una parte del mundo de la poesía, convencido de que estaba siendo marginado. De aquel acto en el Paraninfo, me acuerdo de las protestas públicas y subidas de tono de la poeta María de los Reyes Fuentes por el motivo indicado. En aquellos tiempos decíamos que en Sevilla y Andalucía le pegabas una patada a una esquina y salían un montón de poetas. Los narraluces no eran tantos. Los había menos conocidos como por ejemplo Federico López Pereira. Lanzagorta los inmortalizó en su libro Narrativa andaluza: doce diálogos de urgencia (1972).

Más tarde llegarían otros como el citado Emilio Durán que ahora, ya muy mayor y privado de la vista, acude todos los días al Bar Zeta, en la Plaza de la Gavidia, por la mañana, a sentarse allí y desayunar, ayudado por una encantadora y competente nicaragüense o por sus hijos Verónica y Emilio. Verónica me dijo un día que lo acompañé en su desayuno: “Lo he llevado a la Giralda. Y me ha dicho que lo acerque para que la pueda tocar”.

Es lógico que, en un mundo como el actual, en 2023, ésta de Los Narraluces y otras corrientes creadoras se olviden. Lo bueno se olvida de hoy para mañana porque una tonelada de mensajes cae sobre nosotros cada día. No es justo, vamos a quedarnos sin memoria y por tanto sin conocimiento, ahí dejo estas líneas por si fueran de utilidad.