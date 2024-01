Magia para ayudar a los jóvenes más necesitados de Sevilla

«El Proyecto APRES no es solo una iniciativa de apoyo; es un viaje hacia la construcción de un futuro más prometedor para nuestros beneficiarios. En el corazón de nuestra estrategia educativa, nos esforzamos por ir más allá de las aulas, buscando no solo elevar el rendimiento académico, sino también despertar un interés duradero por el aprendizaje», afirma Codera.



El coordinador de pastoral subraya la importancia de cultivar la motivación intrínseca, creando un entorno que inspire y mantenga el deseo de aprender en los jóvenes participantes. «Entendemos que la curiosidad y el amor por el conocimiento son herramientas esenciales para el crecimiento personal y el éxito a largo plazo», agrega.



Además, Codera destaca la dimensión integral del proyecto al abordar no solo el ámbito académico, sino también el desarrollo de competencias personales. «Nuestras actividades van más allá de la educación formal, buscando fortalecer habilidades que serán fundamentales en el camino hacia la etapa adulta», explica.