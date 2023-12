Mangafest presenta la edición más exclusiva de su historia con el apoyo del Ayuntamiento

Y la cosa no queda ahí. El evento cuenta con una academia Jedi para descubrir los secretos de la Fuerza, pintas caras, un concurso de dibujo para los peques y photocalls impresionantes.

El mayor evento de videojuegos de Andalucía

Con multitud de videoconsolas de última generación, Realidad Virtual y decenas de torneos, Mangafest es la gran cita con el ocio digital de la comunidad. La presente edición cuenta además con la presencia de importantes estudios como The Game Kitchen, Axes in Motion, Scopely, el centro de formación ILERNA y una gran zona indie en la que no faltará la formación.

Asimismo, los enamorados de los videojuegos podrán probar la zona de simulación que llega de la mano de FR-TEC, con los últimos volantes de la firma.

La cultura asiática toma FIBES

Además, Mangafest es el mayor evento de videojuegos de Andalucía y la gran cita para los enamorados del Cosplay y el K-Pop. Los apasionados de la cultura asiática encontrarán desde actuaciones de primer nivel hasta concursos propios con potentes premios, así como invitados de primer nivel. El actor internacional de Netflix Taz Skylar acudirá al evento, así como el Youtuber con más seguidores de España y miembro de Los Compas, Mikecrack, TimbaVK y decenas de invitados entre los que destacan actores, actrices de doblaje, artistas, cosplayers e influencers.

Y es que la cultura oriental es el alma de Mangafest. Por ello, los visitantes podrán hacer una ruta por sabores asiáticos en la amplia zona de restauración del festival.

Tras agotar las entradas de sábado, aún se pueden adquirir de viernes y domingo en la web www.mangafest.es/

Asimismo, en colaboración con la productora y distribuidora Selecta Visión, se ofrece un pack de entrada con película de anime a elegir entre una selección de títulos.