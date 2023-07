Manuel de Fora, el poeta de los arrozales

La profundidad lírica de Manuel de Fora en aquellos primeros versos de corte popular, octosílabos traspasados por el fatum lorquiano, no dejó indiferente a sus contemporáneos de hace varias décadas ni a los alumnos de Secundaria de hoy –de momento, solo palaciegos- que lo estudian en el cuadernillo de lectura (“Arrozales de sueños” lo titularon) que prepararon justo antes de la pandemia Manuel Bernal y Emilio Gavira. “ Cuatro caminos había / desde mi casa hasta el puente. / Cuatro senderos de flores / que llevaban a la muerte. (...) / Ya los álamos no son / álamos blancos del río. / Ni el río lleva ya agua, / ni el agua va a los caminos. / Miré a la esfera del tiempo / y el espacio que me daban. / Sentí el impulso del viento / y un tic-tac que no sonaba ”. Pero el poeta precisa y merece más altas cotas de análisis.

Aquel poeta de andar por casa y por los andurriales manchoneros en busca de su jornal había venido al mundo en ese pueblo a la orilla de las marismas del Guadalquivir -como había descrito a su Pueblo lejano el también palaciego Joaquín Romero Murube- con el nombre de Manuel Jiménez Martín, pero él mismo se fabricó su nombre artístico con el de su madre, la vallisoletana Telesfora Martín Pascua, a la que todo el mundo conocía como Fora y que fue, de principio a fin, la más ferviente admiradora del poeta que había parido. Su maestro de escuela, Manuel Herrera Rodas, había escrito de él que “ respira pueblo hasta los tuétanos; masca la savia de pueblo y de marisma que recorre por los ríos a borbotones de su sangre ”, y eso que Manuel de Fora no había pasado de publicar aún en la revista de la feria de su pueblo, en hojas volanderas como Acequia , Cordón o Búcaro, y acaso en los primeros números de la revista que impulsó el Ateneo que también lo subrayó a él a partir de 1983, va a hacer ahora 40 años: El Soberao . Pero el manantial de su creciente, incontenible poesía parecía proceder de un pozo tan hondo, tan jondo, oscuro y verdadero, que a la cultura oficial y oficiosa del pueblo sevillano en el que Manuel nació en pleno franquismo y murió hace solo ocho años, siempre con más pena que gloria, no le cupo nunca duda de que era contemporánea de un grande de la poesía al que las circunstancias –tan orteguianas- no le hicieron justicia jamás. “ Voy pagando con mi sangre / el fiao que me dieron en invierno ”, escribirá el autor de Entre arrozales en aquella primera recopilación de toda su poética en 1984, el mismo año que Rafael Alberti arribó a Los Palacios para inaugurar la calle que sigue llevando su nombre... De Manuel de Fora, evidentemente, ninguna institución política se acordó nunca salvo cuando murió, pues el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca le organizó una velada literaria en su honor en la Casa de la Cultura en aquel Otoño (de 2015) que él siempre escribió con mayúscula como otros literatos hicieron con Primavera ...

En cualquier caso, ese dolor por el sufrimiento ajeno, sentido en carne propia –y no solo del cuerpo, sino del alma- es el que llevará a De Fora a conjugar, romanceadas, las cosas del trabajo con las del amor: “ Yo ya te lo dije un día, / cuando en el barro caímos, / que quiero cantar las cosas / de estos arrozales míos, / y decir a todo el mundo: qué amo y qué mal nacío / en el vientre de su madre, / por estos campos benditos. / Que yo soñaba contigo / y ahora, que ya soy hombre, /qué tarde lo he comprendío: / los dos éramos antojo / de un jornal y su capricho ”.

De Fora había sido un lector tan insaciable como Miguel Hernández, hasta el punto de articular en su mente un riquísimo léxico y una abrumadoramente flexible sintaxis, capaz del conceptismo más rotundo y también del encabalgamiento más arriesgado. En su poesía, ineluctablemente comprometida, se ven las huellas de Juan Ramón Jiménez , por supuesto (“¡Qué más ropaje, Juan Ramón, que el alma / desnuda junto al mar de tu ribera! ”), pero también de las más señeras voces del 27, incluso de Dámaso Alonso, Gerardo Diego o Manolo Altolaguirre. Su mirada compasiva entronca siempre con esa otra mitad de la humanidad que Federico vio en el niño, en la mujer, en el gitano, en el negro y en el homosexual y que él atisba, además, en el jornalero sin esperanza que, además, puede ser también niño o gitano u homosexual en aquella sociedad cruel que era todavía la de la segunda mitad del siglo XX. “ A la siega, madre, / con pies descalzos. / A la siega, madre, / a segar los campos ”, escribía De Fora pensando en los chavales que, como él, se habían visto obligados a trabajar en el arroz de la recién desalinizada marisma en las duras décadas de los años 50 y 60. Esos pies descalzos, que eran los suyos y los de sus compañeros, son los mismos piececitos a los que les había cantado no mucho antes la primera poeta en español en ganar el Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, cuando escribía: “ Piececitos de niño, / azulosos de frío, / ¡cómo os ven y no os cubren, / Dios mío! / ¡Piececitos heridos / por los guijarros todos, / ultrajados de nieves / y de lodos ”. Los mismos piececitos de los pequeños extremeños por los que lloraba Alberti una década antes de que naciera De Fora: “ Los niños de Extremadura / van descalzos. / ¿Quién les robó los zapatos? / Les hiere el calor y el frío. / ¿Quién les rompió los vestidos? ”. La universalidad de ese niño descalzo, en fin, es la que movió a Hernández a clamar contra la injusticia de aquel niño yuntero oteado en los campos de Jaén... “ Cada nuevo día es / más raíz, menos criatura, / que escucha bajo sus pies / la voz de la sepultura. / Y como raíz se hunde / en la tierra lentamente / para que la tierra inunde / de paz y panes su frente”, leemos en Viento del pueblo, y más : “ Me duele este niño hambriento / como una grandiosa espina, / y su vivir ceniciento / revuelve mi alma de encina ”. La influencia de Hernández en De Fora será, por otro lado, transversal, hasta en los sonetos que cultivará más adelante: “ Como el toro de humilde y de sencillo, / como el toro de sangre lidiadora, / como el toro burlado vas tú ahora / por el celo rabioso del cuchillo. / Y este quiebro forjado del martillo, / devorando la pena cuando llora, / va arrancando la muerte cegadora / a un señuelo de rojo y amarillo ”.

Era tal la devoción por la palabra que tenía Manuel de Fora, que fue capaz de hilvanar un boceto de libro con el sugerente título de La palabra no es mía . Para entonces, la inquietud religiosa del poeta se parecía a la del más existencialista Blas de Otero cuando se vio, algunas décadas antes, “ luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte, / al borde del abismo, estoy clamando / a Dios. Y su silencio, retumbando, / ahoga mi voz en el vacío inerte ”. Como ángel fieramente humano se ve asimismo el poeta de los arrozales palaciegos cuando hilvana, finísimo, un soneto que lo catapulta como poeta de arte mayor: “ La palabra no es mía y cuánto duele / ahogar humanamente su lenguaje, / hundir, oh, Dios, la esencia de su grito / amargo entre los dientes de la forma ”, arrancará el primer cuarteto, para continuar así, incomprendido ante el Altísimo: “ No basta su dolor, que se derrame, / de par en par las puertas del abismo, / es un charco de sangre, que soy hombre / encharcado de miedo y de vacío. / De qué rabia, Señor, tú me has tiznado / el corazón amargo, siempre en vilo, / precipitado al borde de la nada, / ensangrentado siempre, siempre sólo. / La palabra no es mía y cuánto duele / ahogar, oh, Dios, la esencia de su grito ”.

La resonancia de Orihuela, incluso en su búsqueda de la fe, es inconfundible: “Quiero labrar la sombra de la muerte / y desbordar el charco de la vida / para enterrar la musa y conocerte / cada extensión del cuerpo y cada herida. / Y levantar la reja de la suerte / para pisar la tierra desmedida, / para ayuntar profundo y detenerte, / eterna, desde el barro desprendida. / Quiero exhalar el grito ya cercano / y recoger lo amargo y la fatiga / para rugir de nuevo entre las olas. / Quiero arrancar la sombra de la mano / y la raíz profunda de la espiga / que desgarra tu llanto de amapolas”.

El desesperado, unamuniano intento de acercamiento a Dios marca los años ochenta del pasado siglo en De Fora, como un De Otero hablándole cara a cara porque “si he de morir, quiero tenerte / despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo / oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando / solo. Arañando sombras para verte”. El poeta de Los Palacios y Villafranca, más humilde, dirá en los cuartetos asonantados: “Señor, tengo en mis labios la palabra / encharcada de llanto y de tristeza, / partido el corazón, que se desgarra / en medio de la muerte que no llega. / Ahogándose la voz en mi garganta, / astillada de gritos sin espera, / masticando un dolor que llora el alma / infinita de amor que se destrenza”. Y, para rematar, unos tercetos que parecen trenzar los ríos manriqueños con el postrero alegato machadiano: “Y hacia la mar desnuda caminando, / de palabra en palabra que no llega, / entre vaivenes voy, entre zarpazos / de lágrimas rebeldes que me ciegan, / oh, Dios mío, de carne no de barro, / yo, buscando la luz que se me niega”.

Como hiciera el autor de El rayo que no cesa con su amigo Ramón Sijé, Manuel de Fora homenajeó a su amigo José Manuel Caro, pero con un soneto y cuando aún vivía, aunque el poema haya dormido el sueño de los justos al son solemne del órgano de la iglesia Santa María la Blanca que lo inspira. La dedicatoria lo apunta casi todo por quien se desvivió por resucitar aquel órgano parroquial: “A José Manuel Caro, a su alma de órgano y corazón de viento”. Pero el poema, tan sinestésico, dice mucho más: “Incontenible. El corazón traía / un vértigo absoluto derramado, / una honda emoción en cada lado / y un armónico azul del mediodía. / Un sonoro vaivén, una porfía / de luz y sombra, rota, en su costado. / Un desnudo final no coronado / de un interno crecer de la armonía. / Al borde de mi hastío has desbordado / un páramo de ritmo y de colmena, / un encuentro de luz desalojado, / que duerme con su flauta y con su pena. / Como un poeta, el corazón ha dado / al tiempo su palabra pura y plena”.