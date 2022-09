Maribel Verdú se adentra en Hollywood con Ethan Hawke y Ewan McGregor

La actriz española Maribel Verdú se adentra en Hollywood de la mano de Ethan Hawke y Ewan McGregor en el drama «Raymond & Ray», que se estrena este lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Verdú participa hoy en el estreno mundial del filme y, a pesar de la lluvia que cae sobre Toronto, está previsto que recorra la alfombra roja del Roy Thompson Hall junto con el estadounidense Hawke, el británico McGregor y otros integrantes del equipo.

La película, dirigida por el realizador colombiano Rodrigo García (hijo de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha) y producida por el mexicano Alfonso Cuarón, cuenta la historia de dos medio hermanos criados a la sombra de un padre menos que ejemplar.

A pesar de su infancia, Raymond (McGregor) y Ray (Hawke), que no se han hablado en años, exhiben un indomable humor y durante el funeral del padre deciden reinventarse.

En la película, Verdú interpreta a Lucía, estrechamente relacionada con el padre de Raymond y Ray, que intentará enmendar las frágiles relaciones familiares.

En el largometraje también participa la actriz británica Sophie Okonedo, conocida entre otras por su interpretación en «Hotel Rwanda», papel por el que fue nominada al Óscar a Mejor Actriz Secundaria en 2005.

El filme, que se estrenará en Apple TV+ el 21 de octubre, supone una oportunidad más de Verdú y Cuarón para volver a trabajar juntos tras el éxito que tuvo en 2001 «Y tu mamá también», protagonizado por la española y dirigido por el mexicano.

De momento, «Raymond & Ray» se ha convertido en una de las películas más esperadas de la 47 edición del Festival de Toronto, que se inició el pasado 8 de septiembre y que terminará el 18 de este mes tras la proyección de más de 200 filmes.

Rogerebert.com, la web lanzada por el ya fallecido crítico estadounidense Roger Ebert, ha destacado que García es uno de los «directores más subestimados» de la actualidad, con películas como «Things You Can Tell Just by Looking at Her» (2000) o episodios de las series «Los Soprano» o «Six Feet Under».

García es, además, el guionista de «Raymond & Ray», que ha sido rodada en Virginia (EE.UU.).