Marie-Rose Lortet: El tejer de la vida

La comparación entre el hecho de tejer y la vida, es algo habitual para todos los seres humanos y aún para muchos animales creadores de sus propios hábitats. La diferencia está -aparte de la decoración específica que puedan hacer entre otras cosas para su cortejo- en que estos no tienen hasta donde sabemos, intencionalidad artística alguna, aunque algunas aves por ejemplo son unos artistas extraordinarios. En cualquier caso crear y tejer están íntimamente relacionados con esa otra ente inmaterial que es el tiempo, como si cada pincelada, puntada, palabra o nota musical, fueran secuencias equiparables a los segundos, minutos, horas,...que tarda en hacerse no sólo cada obra, sino el proceso vital de sus autores.

En realidad no sólo los artistas son los creadores-tejedores, pues aquí como en todo no hay diferencias, pues no será lo mismo tejer el tiempo para los Notarios, Registradores de la Propiedad, Banqueros, “diamanteros” o Grandes Empresarios, que parecen más rentables que lo que lo hacen los pensadores, poetas, escritores,...y aquellos que trabajan con las fibras vegetales y animales, pero aunque no lo pretendan, ellos también tejen tiempo.