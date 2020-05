Miguel Delibes, cazador de palabra, un siglo después

Lo retrató el director de cine Antonio Giménez-Rico: “De Delibes siempre me ha impresionado su coherencia. Es un hombre que, como pocos, piensa lo que dice, dice lo que piensa y hace lo que piensa y dice”. Más que un trabalenguas, tal impresión es la síntesis de un austero vallisoletano que se dio de bruces con la literatura aunque no estuviera en sus planes, pues de joven le gustaba sobre todo el dibujo, estudió Derecho Mercantil, le apasionaba, más que la caza menor, el conocimiento del paisaje castellano y, padre de siete hijos y fidelísimo a su mujer de toda la vida, Ángeles de Castro, habría de terminar dirigiendo el periódico de su ciudad, El Norte de Castilla, en los años más feroces de la censura franquista mientras él, tan católico, se ponía de perfil contra la hipocresía oficialista que no aceptaba las consignas aperturistas del Concilio Vaticano II. Y nada de ello, aunque parezcan motivos tan poco literarios, le impidió convertirse en uno de los autores más prolíficos y brillantes de la Literatura española, con más libros de no ficción que de literatura, aunque sumara más de una veintena de novelas –y tantos cuentos- y fueran estas justamente las que le dieron un sitio y un nombre en las últimas cinco décadas del siglo XX.

El próximo 17 de octubre, Delibes habría cumplido cien años, pero nos dejó el 12 de marzo de 2010, hace solo una década, después de haberse llevado la última de su vida sin publicar. Ya lo tenía todo hecho, y dicho, pues, en su medio siglo de producción constante –desde aquella novela de 1947 que ganó el Premio Nadal, La sombra del ciprés es alargada, sobre un confinado en Ávila, hasta su última de 1998, El hereje, sobre le represión de la Inquisición-, Delibes había construido un completo universo cargado de personajes inolvidables que nos ayudó a comprender al ser humano, el desarraigo, el desengaño, el individualismo y otros ismos, los conflictos ecológicos, el nihilismo existencial y, sobre todo, esa advertencia nunca atendida sobre el peligro de romper los vínculos con la tierra que hoy parecen haber descubierto los repentinos predicadores de la España vacía.

Hace solo medio siglo, Delibes convirtió en libro un diario que había alimentado desde junio de 1970 hasta junio de 1971 y lo tituló Un año de mi vida. Entre la actualidad de aquel momento, viajes, reflexiones literarias y hasta anécdotas familiares, escribe el 17 de octubre, el día de su cumpleaños: “Esta madrugada he cumplido cincuenta años [...] ¡Ahí es nada, la mitad de centenario! Al cumplir los cuarenta, uno piensa que el pasado y el futuro se equilibran. En los cincuenta el platillo del pasado se lleva el fiel de calle; tira mucho más. Desde la cima de los cincuenta se vislumbra ya la muerte”. Y, sin embargo, le quedaban aún muchas de sus mejores páginas, sin que él lo supiera, pues aunque había escrito aquella novela de aprendizaje sobre las experiencias fundamentales de la infancia llamada El camino, en la que un inolvidable Daniel el Mochuelo evoca su breve pero intensa vida de once añitos antes de partir al amanecer hacia un internado de la ciudad donde iba a estudiar el Bachillerato, y aunque había innovado tan críticamente en una novela como Cinco horas con Mario el mismo año de aquella descafeinada ley de prensa del ministro Fraga, 1966, una metáfora en forma de monólogo frente a un muerto que quisiera ser un diálogo entre el inmovilismo de la España franquista, clasista e intransigente y los sueños del progresismo y, a la par, una inteligente demostración de cómo burlar la censura, lo cierto es que aún le quedaba por escribir, por ejemplo, una de las joyas de su producción trascendente: Los santos inocentes, un alegato universal y atemporal contra el caciquismo, publicado en 1981 y que el director de cine Mario Camus habría de catapultar desde la gran pantalla solo tres años después.