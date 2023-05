Miguel Hernández, el poeta andaluz que nació en la Comunidad Valenciana (II)

De todas formas, ese poso cultural había quedado ahí. No es extraño pues que en Miguel Hernández se dé una Andalucía implícita y otra explícita. En la primera de ellas, si le indicáramos a alguien -no experto- que nos dijera quién es el autor de unos versos o expresiones determinadas podría respondernos cualquier nombre de poeta andaluz célebre o menos célebre. La segunda nos sitúa a Andalucía como plano central de la creación hernandiana. Veamos algunos ejemplos.

En el área de Alcoy, diversas localidades nos muestran su toponimia árabe: Alcoy (Alcoi en valenciano), Benilloba, Benialfaquí, Beniarrés, Benimarfull, Albaida (hay otra Albaida en Sevilla), etc. Son denominaciones derivadas de asentamientos moriscos similares a los que se dieron en Granada y otros lugares de Andalucía. Después llegaría la conquista cristiana y la repoblación con esa presencia relevante de las órdenes militares pero, mientras en Andalucía occidental predominaría el latifundismo, que no en toda la oriental, en Valencia y Alicante sería el minifundio lo más extendido.

Por otra parte, está el flamenco. Existen, como se sabe, pequeñas obras maestras en el cante o en la literatura oral y escrita. Se denominan soleares, peteneras, etc. En pocos y cortos versos se lanza toda una sentencia filosófica en su más amplio sentido, como demostró el padre de los Machado, don Antonio Machado y Álvarez, Demófilo , mediante su clásica recopilación de cantares andaluces. Miguel Hernández se convierte no pocas veces en cante andaluz, tal como demuestran estos versos de su obra Cancionero y romancero de ausencias :

La pena es una constante en la obra de nuestro poeta. Y también en la poesía andaluza, más en concreto en el cante popular. Cuando Miguel Hernández exclama: “¡Cuánto penar para morirse uno!”, está condensando en un endecasílabo toda una filosofía de vida muy andaluza, es más, ha logrado una síntesis admirable y comunicacional entre poesía popular y poesía culta. Antes había escrito otras palabras también muy conocidas: “pena con pena y pena desayuno,/ pena es mi paz y pena mi batalla”.

El recuerdo del cante jondo llega de la mano del concepto de pena nuevamente en estos versos también del Cancionero y romancero de ausencias en el que, por cierto, la palabra ausencia es una de las hermanas de la pena:

Las penitas de la muerte

me dan a mí que no a otro,

cuando salgo al campo a verte

con mi negra, negra suerte,

con mi negro, negro potro.

O en estos otros de El rayo que no cesa:

Tengo estos huesos hechos a las penas

y a las cavilaciones estas sienes:

pena que vas, cavilación que vienes

como el mar de la playa a las arenas.

Ahora bien, la pena de Miguel Hernández no es resignada, no es algo sin remedio, como sucede en el cante andaluz, con su influencia senequista o su cariz derivado de la Contrarreforma, especialmente cruel con el pensamiento andaluz. La pena hernandiana suele ir seguida de la esperanza y el gozo. Veamos ejemplos de diversos poemas de El silbo vulnerado:

Gozar, y no morirse de contento,

sufrir, y no vencerse en el sollozo:

¡Oh, qué ejemplar severidad del gozo

y qué serenidad del sufrimiento!

(...)

Anda que te andarás, ir por la pena,

pena adelante, a penas y alegrías

sin demostrar fragilidad ni un tanto.

(...)

La pena hace silbar, lo he comprobado,

cuando el que pena, pena malherido,

pena de desamparo desabrido,

pena de soledad de enamorado.

La pena no es por tanto aniquiladora, no enerva al sujeto, lo hace de forma coyuntural. La energía que siempre demostró Miguel Hernández se ve también reflejada en este aspecto. La pena lleva a sonreír con la alegre tristeza del olivo, es obligatorio, una especie de maniobra de supervivencia. Por encima de todo el poeta sitúa la realidad -contradictoria pero positiva- de estar vivo:

Sonreír con la alegre tristeza del olivo,

esperar, no cansarse de esperar la alegría.

Sonriamos, doremos la luz de cada día

en esta alegre y triste vanidad de ser vivo.

Una persona como Miguel Hernández, tan fiel a su tierra y a su familia, experimentó en sus carnes y en su alma el desgarro de ser apartado de ambas esencias. Cuando en 1939 se encuentra encarcelado en Madrid escribe a su mujer, Josefina Manresa, una carta en la que, entre otros extremos, observamos una forma de expresarse que enlaza de nuevo con Andalucía (“Manolillo de mi alma”, escribe) y la necesidad de dar una salida optimista a aquella situación. Hernández no desea transmitir su estado psíquico a nadie, no desea compasión, todo lo contrario, se ve obligado a estimular y crecerse ante las adversidades. En la carta se lee: “¡Pobre cuerpo! Entre sarna, piojos, chinches y toda clase de animales, sin libertad, sin ti, Josefina, y sin ti, Manolillo de mi alma, no sabe a ratos qué postura tomar, y al fin toma la de la esperanza que no se pierde nunca”.