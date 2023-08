Miguel Poveda presta su voz a Federico García Lorca 87 años después de su fusilamiento

El cantaor Miguel Poveda ha protagonizado en la noche de este jueves el concierto del acto institucional con el que cada verano se recuerda en Alfacar (Granada) el fusilamiento, en agosto de 1936, del poeta Federico García Lorca.

El artista catalán ha llenado con su voz y música el parque público de esta localidad granadina dedicada al creador de Fuente Vaqueros donde también se ha llevado a cabo un homenaje mediante una ofrenda floral previa en el monolito que recuerda a todas las víctimas de la Guerra Civil española.

«Para los que somos amantes de Federico estar en este lugar, en esta fecha, te toca el alma, te hiere. Por otro lado, es felicidad estar aquí (...) Que podamos aprender de nuestros errores en el pasado es gratificante», ha asegurado en declaraciones a los periodistas el artista.

«Hoy es un día para mirar a Lorca desde su legado. Porque su memoria es patrimonio de todos, y nuestro deber es recordarlo y protegerlo», ha asegurado por su parte, durante su intervención, el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez (PP).

Tras recordar que Federico fue fusilado «sin juicio y sin defensa», ha asegurado que el nuevo Gobierno provincial va a trabajar por proteger su legado.

«Aquella Guerra Civil, que no evitaron ni frenaron los que tuvieron poder para ello, no es ni mucho menos una gloria histórica para nadie, muy al contrario. Apelamos hoy a la necesidad de la concordia, al consenso y al entendimiento desde el respeto a la condición humana», ha indicado.

Por su parte, la alcaldesa de Alfacar y anterior diputada de Cultura y Memoria Democrática, Fátima Gómez (PSOE), ha dado la bienvenida a todos los que se han acercado al parque y ha explicado el sentido del homenaje.

«Un homenaje a Lorca, pero que es un homenaje a todos los asesinados y fusilados en aquellos parajes», ha indicado a EFE la regidora, quien ha dicho que todos los años se repite el acto «para que no haya olvido y no se vuelva a repetir. No queremos intolerancias ni injusticias».

Gómez ha destacado de Miguel Poveda que sea uno de los artistas lorquianos más importantes y que supone un «lujo y un orgullo» haber podido cerrar con él su intervención en el acto en su etapa como diputada en el anterior gobierno provincial.

Al acto institucional celebrado en la noche de este jueves le seguirá mañana, convocada por distintos colectivos memorialistas, una marcha popular desde Víznar hasta Alfacar bajo el título «El último paseo» y que también homenajeará a Federico García Lorca y al resto de las víctimas del franquismo, en defensa de la Ley de Memoria Democrática.