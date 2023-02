Mireya Bravo resurge para ser ‘Indestructible’

Este viernes se estrena oficialmente ‘Indestructible’, y es algo más que una canción. Para su intérprete, la malagueña Mireya Bravo, supone volver a resurgir en el mundo de la música para la exconcursante de Operación Triunfo, volver a un mundo en el que se mueve con soltura, el de la música, que, aclara, “no es un camino de rosas”.

La cantante y modelo malagueña ha dicho que espera de la canción “que a la gente que lo escuche le pueda llegar y reflejarse, que se sienta identificada con ella en el punto de la vida en el que estén o le haya pasado”, señalando que “siempre me gusta que mis canciones sean así, que cuenten verdad, y ojalá pueda llegar a más personas”.

Sobre su regreso al mundo de la música, señala que “no es que vuelva, es que nunca me he ido, siempre he luchado por lo que he querido con uñas y dientes”, aunque “no es un camino de rosas ni es tan fácil como se ve desde fuera, pero sí vengo con muchísima fuerza”.

Problemas dejados atrás

Sobre el título de la canción, indica que tras muchos problemas vividos, “nunca me he rendido y siempre he estado luchando por lo que quiero”, y pone el acento en que “siempre tenemos bajones pero cuando pienso todo el camino, lo que he conseguido, lo que he luchado... pienso que soy indestructible y me empiezo a valorar y a querer más, que es algo que muchas veces se nos olvida”.

“Espero que todo el mundo se sienta indestructible y que resurja como el Ave Fénix”, dice, y se muestra confiada en el resultado de este tema, el adelanto de su nuevo disco, que muestra “un equilibrio entre vulnerabilidad y superación”, aunque inclinándose más hacia esto último.

Un importante bagaje a sus espaldas

La exconcursante de Operación Triunfo 2017 y, por tanto, excompañera de Aitana, Ana Guerra o Alfred, entre otros, fue una de las participantes más queridas y reclamadas en su edición, y conserva desde entonces una legión de fans muy fiel y decenas de miles de seguidores en redes sociales.

‘Indestructible’ sale al mercado de la mano de Air Music Group, compuesto y producido por el también artista Gonzalo Hermida, y ha contado con la colaboración de Luis del Toro, quien ha trabajado con artistas destacados como Ana Belén, Joaquín Sabina, Juan Luis Guerra, India Martínez, Miguel Ríos, Miguel Poveda, Mónica Naranjo o Vanesa Martín, entre muchos otros.