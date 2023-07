Moments Festival cumple 10 años con lo mejor del panorama internacional de la mano de Cervezas Alhambra

Esta nueva edición de Moments Festival cuenta con un amplio cartel de iniciativas que permitirán descubrir el talento de numerosos artistas.

Algunos de los artistas que formarán parte de este festival son The Messthetics (la nueva banda de los míticos FUGAZI! directos desde Washington DC), Txema Salvans, Idoia Cuesta, Alberto Bustos, Horacio Fernández, David Jiménez, el estreno de Nadolibre (el nuevo proyecto del premiado escritor Francis Medina) o la vuelta a los escenarios de Notes To Myself, jefes del indie malagueño, son algunos de los primeros nombres que desvela Moments 2023, en la gran celebración de su décimo aniversario.

MÁLAGA

13 al 18 de octubre

SEVILLA

23 al 28 de octubre

MADRID

21 al 25 de noviembre

Como explica Juanjo Fuentes, director del Moments Festival, este evento “abraza a un público alejado de estereotipos y prejuicios y ofrece una oportunidad única para conocer increíbles trabajos y comprobar que modernidad y tradición no son incompatibles, todo lo contrario”. Además, este festival persigue y consigue “difundir unas propuestas, proyectos, historias y personas, ligadas al underground y a la filosofía Do It Yourself, que habitualmente tienen poca cabida en los centros culturales y educativos de nuestro territorio y que son cien por cien auténticas y fascinantes”.

Sobre Cervezas Alhambra