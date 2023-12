Muere a los 61 años el actor Andre Braugher

El actor y productor estadounidense Andre Braugher, intérprete de la serie policíaca 'Brooklyn Nine-Nine' y 'Homicide: Life On The Street', ha fallecido a los 61 años, según ha confirmado su publicista, Jennifer Allen, a medios locales.

Desde la cuenta oficial de 'Brooklyn Nine-Nine' en X han declarado tras conocerse el fallecimiento del intérprete: "Always our Captain. We love you, Andre" ("Siempre nuestro Capitán. Te amamos, André").

Braugher (Chicago, 1962) participó en peliculas como 'Glory', junto a Denzel Washington, Morgan Freeman y Matthew Broderick. Ganó un Emmy por su papel en 'Homicide: Life on the Street' (1998) y otro en la categoría de mejor miniserie por 'Thief' (2006).

También participó en otras películas como 'City of Angels', 'Frequency' y 'Poseidon'. En la actualidad, actuaba en la serie 'Brooklyn Nine-Nine' como el capitán Ray Holt, por el que ha sido nominado para el Premio Emmy como mejor actor de reparto en una serie de comedia.