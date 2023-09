Muere el actor David McCallum

David McCallum, actor conocido para el gran público principalmente por su papel en la icónica serie de televisión 'Navy, investigación criminal (NCIS)' y por trabajos en cintas como 'La gran evasión' o 'La historia más grande jamás contada', ha fallecido a los 90 años.

El intérprete ha muerto por causas naturales en el New York Presbyterian Hospital, rodeado de su familia, apenas una semana después de celebrar su cumpleaños. CBS Studios, la productora de NCIS, emitió un comunicado a través de las redes sociales confirmando la noticia. "Estamos profundamente desolados por el fallecimiento de David McCallum y tenemos el privilegio de que CBS haya sido su hogar durante tantos años", comienza el escrito.

"David era un actor y autor de gran talento, querido por muchas personas en todo el mundo. Llevó una vida increíble y su legado vivirá para siempre a través de su familia y de las innumerables horas de cine y televisión que nunca desaparecerán", añade a continuación la compañía, donde el intérprete trabajó durante 457 episodios de NCIS entre 2003 y 2023 como el Dr. Donald 'Ducky' Mallard. El anunciado maratón de la serie por su vigésimo aniversario incluirá un 'In memoriam' por McCallum.

"Echaremos de menos su calidez y su entrañable sentido del humor que iluminaba cualquier habitación o estudio de sonido al que entraba, así como las brillantes historias que a menudo compartía sobre una buena vida. Nuestros corazones están con su esposa Katherine y toda su familia, y con todos aquellos que conocieron y quisieron a David", sentencia el comunicado.

Nacido el 19 de septiembre de 1933 en Glasgow (Escocia), McCallum debutó en el audiovisual en el año 1953 en una miniserie llamada The Rose and the Ring, si bien anteriormente había participado en producciones teatrales y de BBC Radio. Durante una década, poco a poco se ganó un hueco en la industria con papeles secundarios en películas y series. En 1961 se mudó a Estados Unidos y en 1964 saltó definitivamente a la fama gracias a la serie El agente de CIPOL (The Man from U.N.C.L.E.).

En ella, interpretó al agente secreto Illya Kuryakin. En principio su rol iba a ser esporádico, ya que el personaje principal era Napoleon Solo, a quien dio vida Robert Vaughn. Pero su apariencia enigmática y su corte de pelo (le apodaron 'el Beatle rubio') le convirtieron en un icono que le llevó a terminar siendo coprotagonista de El agente de CIPOL.

Durante ese tiempo levantó tanta admiración que se convirtió en el actor que recibió más cartas de fans en la historia de la Metro-Goldwyn Mayer, superando a nombres como Elvis Presley o Robert Taylor. La serie estuvo en emisión hasta 1968, constando de 105 episodios. McCallum recibió dos nominaciones a los premios Emmy.

Posteriormente, además de repetir ese papel en un telefilme y en un episodio del Equipo A, McCallum continuó trabajando con menor reconocimiento en numerosos proyectos hasta llegar a Navy, investigación criminal (NCIS). En la gran pantalla, el actor participó en títulos míticos como La gran evasión (1963), La historia más grande jamás contada (1965) o La última noche del Titanic (1958). Al margen de la interpretación, también desarrolló una carrera en el mundo de la música, especialmente en la década de los años 60.