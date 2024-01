Muere el director de cine Norman Jewison

El director de cine canadiense Norman Jewison ha muerto a los 97 años de edad en su residencia de Los Ángeles, según ha informado 'The Hollywood reporter'.

El fallecimiento del autor de 'Hechizo de luna', 'En el calor de la noche', 'Jesuscristo Superstar' o el musical 'El Violinista en el tejado' se habría producido el pasado sábado en su residencia si bien se ha hecho público este lunes por su publicista Jeff Sanderson.

Sus películas ganaron múltiples premios de la Academia por las que Jewison recibió un Oscar a la trayectoria en 1999. Además, 'In the Heat of the Night' (En el calor de la noche), protagonizada por Sidney Poitier y Rod Steiger, ganó el Oscar a la mejor película en 1967.

Además, una de sus cintas más icónicas, 'Hechizo de luna', se convirtió en una de las comedias románticas más populares de Hollywood. Asimismo, 'The Cincinnati Kid', 'The Thomas Crown Affair' y 'Agnes of God', fueron otras de sus películas importantes.