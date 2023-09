Nacho Cano envuelto en una polémica en México

El artista español Nacho Cano, fundador de Mecano, dijo este viernes a EFE a través de su oficina de prensa que algunos medios mexicanos tergiversaron las palabras que dijo sobre México y reafirmó su amor por el país.

«En las últimas horas han salido unas declaraciones en varios medios de comunicación en México que tergiversan y descontextualizan una entrevista pública de Nacho Cano a la Agencia EFE en España. El Musical MALINCHE es una celebración de México. Nacho es un admirador de este gran país único y mágico que empezó a conocer hace cuatro décadas», indicó su oficina de prensa.

El jueves saltó la polémica después de que varios medios mexicanos replicaran la entrevista que Cano concedió a EFE y aseguraran que él había dicho que la historia de México está «mal contada» y que antes de la conquista «México no era nada».

En la entrevista con EFE, el artista dijo frases como: «La historia de México es la historia de España. México no existe antes de que vayan los españoles» y «a mí siempre me ha molestado cuando he ido a México lo mal que se ha contado la historia de ese país, lo premeditadamente mal».

«Es un hecho irrefutable según los mayores historiadores de México que, en el momento de la llegada de Hernán Cortés, México como país todavía no existía. La triple alianza liderada por la minoría Mexica dominaba un territorio que todavía no se llamaba México», remarcó ahora su oficina.

Su representante detalló que en ese territorio habitaban pueblos que incluían a los mayas, olmecas, tlaxcaltecas, totonacas, mixtecos y zapotecos que estaban subyugados por la minoría mexica.

Y recomendó «para aclarar cualquier polémica» ver las declaraciones de Diego Prieto Hernández (director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH) y Pedro Sánchez Nava (el que fue titular arqueólogo del INAH) en el documental «La Creación de Malinche», que se emite en Netflix.

«Queremos reafirmar el máximo respeto y cariño de Nacho Cano hacia la nación mexicana. Nacho no solo ama a México, pero ha dedicado doce años de su vida a estudiar ese periodo que fue fundamental en conformar lo que es hoy México. Una gran nación que es hoy la fusión entre diferentes culturas de Mesoamérica y España», termina el comunicado.

Nacho Cano es el creador de Malinche, un musical que, dijo su oficina, ensalza desde la música y la danza una historia increíble de mestizaje y diversidad.