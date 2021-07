No obstante el título que ha escogido MARTÍN LAGARES para esta individual, no deja de parecer enigmático.

“Ni miento ni me arrepiento” -la estrofa con que se abre uno de los poemas de JORGE MANRIQUE- tendrá sin duda muchas interpretaciones, pero sobre todo en arte, entiendo que es la que tiene que ver con la sinceridad del autor a la hora de realizar sus obras, pues de no ser así, siempre se notarán las trampas.

Primero por el impacto que produce el que se tinten los materiales originales para convertirse en verdes, amarillo limón, azul eléctrico o rosa fucsia. Colores procedentes del imaginario pop que él aplica no obstante a formas clasicicistas con un vocabulario no exento de humor como se ve en las “peinetas” o bastante más serio en los rostros emergentes: las dos partes de la exposición.

No exagero si imagino que con esta muestra, MARTÍN LAGARES va a revolucionar el panorama de las artes plásticas y va a poner de moda su peculiar manera de proceder.

En todo esto no debemos olvidar la fascinación que MARTÍN LAGARES siente por el modelado, una faceta muy importante para él y en la que no pierde ocasión de realizar la obra en vivo, en directo, ante el público en su estudio o en la sala.

Segundo, por hacer emerger las formas de un fondo (sea de la pared o de un lienzo como son estas), o de cualquier superficie vertical u horizontal.

Tercero, por la aparente facilidad con que están hechas –que lo que pone de manifiesto es su destreza y experiencia, pues sinceramente pienso que después de verlas y conocer sus modus operandi, les garantizo que dan ganas de ponerse inmediatamente a modelar.

Por último, porque el proceso de creación es tan parte de la obra como su resultado y por eso cuando modela ante el público, lo hace con el mismo ímpetu y energía que si lo hiciera en su taller.

Habría más que decir al respecto a la manera de exhibirlas: aislados y formando una entidad autónoma o distribuirse en líneas, ángulos, colocarse verticales u horizontales en series distintas, de manera que desarrollen sutiles secuencias gracias a la repetición intencionada de una misma o parecida idea.

MARTÍN LAGARES parte de una tradición que puede remontarse al Barroco con BERNINI a la cabeza, a los escultores realistas, románticos, expresionistas, impresionistas franceses como RODIN, y a la de los sevillanos como SUSILLO.

Muchas veces me he preguntado dónde estaban los discípulos de SUSILLO aparte de los directos COULLAUT VALERA, JOAQUÍN BILBAO y CASTILLO LASTRUCI, y ha sido gracias a las conversaciones con la escultora MARGA GARCÍA PINTO, cómo he podido saber que desde pequeño MARTÍN LAGARES tenía en su casa una retrato de PINTO SALDÁN, otro escultor como él, natural de La Palma del Condado (Huelva), y uno de los discípulos menos conocido del maestro sevillano.

La presencia de esa obra que parece inacabada gracias al característico non finito, fue decisiva en la decisión de MARTÍN como en la de MARGA, quienes no pudieron resistirse no a la mirada que ellos hacían a la obra, sino la de la obra que les hacía a ellos.