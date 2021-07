Nicolás Guillén, el poeta cubano que abanderó las igualdades

Actualizado: 17 jul 2021 / 10:41 h.

Mientras Cuba ha ardido esta semana en inusitadas protestas, allí apenas han encontrado señalados huecos para celebrar sendas efemérides por el nacimiento y la muerte de su poeta más nacional: Nicolás Guillén (Camagüey, 1902-La Habana, 1989), cuya obra aglutina todas las lecciones de verdadera igualdad (o igualdades) que se han tejido desde la poesía en el siglo XX. Considerado el máximo representante de la llamada poesía negra que había surgido en la década de 1930 en Las Antillas, Guillén es el poeta que mejor ha fusionado la potencia del verso popular con todas las vanguardias internacionales para darle voz al yo africano que todos los cubanos pueden llevar dentro. “En esta tierra, mulata / de africano y español / (Santa Bárbara de un lado, / del otro, Changó), / siempre falta algún abuelo, / cuando no sobra algún Don”, escribía Guillén en su “Canción del Bongo”: “y hay títulos de Castilla / con parientes en Bondó: / Vale más callarse, amigos, / y no menear la cuestión, / porque venimos de lejos, / y andamos de dos en dos. / Aquí el que más fino sea, / responde si llamo yo”. El mulato Guillén vivió en carne propia todas las revoluciones que sufrió Cuba desde comienzos del pasado siglo, pues él nació cuando los norteamericanos habían comenzado a controlar la isla y los españoles habían digerido ya el desastre definitivo de lo que fue su imperio hasta 1898. Muchos años después de implicarse a favor de la causa republicana española, tuvo que exiliarse por culpa de la dictadura de Fulgencio Batista. De modo que cuando el triunfo de la revolución de Castro y el Che en 1959, el poeta no solo pudo volver a Cuba, sino que presidió allí la Unión de Escritores y desempeñó misiones diplomáticas de relieve. La revolución, entonces, buscaba la igualdad de todos los cubanos -y no solo los de abajo-, que era la que había buscado él desde la poesía y la denuncia pública desde mucho antes. Lo que no sabemos, porque Guillén murió hace más de 30 años –los que cumple ahora la fundación que lleva su nombre en Cuba-, es qué opinión le hubieran merecido los desgraciados acontecimientos de estos últimos días, cuando al régimen cubano no lo conoce ni la madre que lo parió, ahora con dirigentes a los que ni les picaron los mosquitos en Sierra Maestra.

Desde luego, cuando Guillén volvió a su país después de sus primeros exilios, todo parecía nuevo. “Tengo, vamos a ver, / tengo el gusto de ir / yo, campesino, obrero, gente simple, / tengo el gusto de ir / (es un ejemplo) / a un banco y hablar con el administrador / no en inglés, / no en señor, / sino en decirle compañero como se dice en español”. Guillén estaba feliz de sentir aquel país en la palma de su mano: “Tengo, vamos a ver, / tengo el gusto de andar por mi país, / dueño de cuanto hay en él, / mirando bien de cerca lo que antes / no tuve ni podía tener”. Aquellos años no eran allí los de antes, ni los de ahora: “Tengo, vamos a ver, / que no hay guarda rural / que me agarre y me encierre en un cuartel, / ni me arranque y me arroje de mi tierra / al medio del camino real”. Las jitanjáforas A esta primera época pertenecen títulos como Motivos de son o Sóngoro cosongo. Nicolás Guillén era ya un maestro de las jitanjáforas, palabras sin sentido que se empleaban solo por su sonoridad y su sentido evocador. “¡Yambambó, yambambé! / Repica el congo solongo, / repica el negro bien negro; / congo solongo del Songo / baila yambó sobre un pie. (...) Tamba, tamba, tamba, tamba, / tamba del negro que tumba; / tumba del negro, caramba, / caramba, que el negro tumba: / ¡yamba, yambó, yambambé!”. El poeta cubano no dejó de usar sus jitanjáforas ni cuando quiso expresar algo más: “Tu amigo Mr. Smith, / inglés o yanqui, yo no lo sé, / se subleva cuando escribes Shell. / (Parece que ahorras una ele, y que además pronuncias chel). / Bueno, ¿y qué? / Cuando te toque a ti, / mándales decir cacarajícara, / que dónde está el Aconcagua, / que quién era Sucre, / y que en qué lugar de este planeta / murió Martí. / Un favor: que te hablen siempre en español”.