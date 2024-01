‘Oppenheimer’ reina en unos Globos de Oro que castigan con severidad a ‘Barbie’

La gala tampoco dejó mucho espacio al talento hispano, pues la película francesa ‘Anatomía de una caída’ arrancó el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa al director español Juan Antonio Bayona , quien estaba nominado por ‘La sociedad de la nieve’.

La rosada sátira feminista de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie, no obtuvo el éxito esperado con la crítica al triunfar únicamente en la nueva categoría de éxito cinematográfico y de taquilla y en la de mejor canción original por el tema ‘What Was I Made For?’, de Billie Eilish.

«La primera vez que pisé el plató de Christopher Nolan supe que era diferente. Me di cuenta por el nivel de rigor, el nivel de concentración, el nivel de dedicación (...) que estaba en manos de un director visionario y maestro”, dijo Murphy al recibir el premio a mejor actor de drama.

«No puedo creer que esté en la industria del entretenimiento. Soy de una pequeña ciudad y no soy un pedófilo» , dijo.

«Este es un momento histórico y esto no solamente me pertenece a mí» , aseguró.

En los apartados televisivos, la cuarta y última temporada de ‘Succession’ (HBO Max) cumplió con las expectativas y, tras sus triunfos en 2020 y 2022, se alzó nuevamente con la victoria como mejor serie de drama del curso, además de coronar como mejor actor a Kieran Culkin, que arrebató el trofeo a Pedro Pascal (’The Last of Us’).

«Chúpate esa, Pedro», le dijo al intérprete chileno Culkin con una sonrisa socarrona.

Asimismo, sus compañeros Sarah Snook y Matthew Macfadyen fueron reconocidos como mejor actriz en una serie de este género en el primer caso y como mejor intérprete de reparto en el segundo, elevando a cuatro los galardones logrados.

Jesse Armstrong, coguionista de la serie, consideró que estos premios «hacen bastante más dulce» el sentimiento «agridulce» por haber puesto fin a esta producción.

Los otros dos grandes fenómenos de la pequeña pantalla en esta ocasión fueron ‘The Bear’ (FX) y ‘Beef’ (Netflix), con tres premios cada uno, como grandes vencedores en las categorías de mejor serie de comedia o musical y en mejor serie limitada, respectivamente.

Un éxito sin paliativos fue la segunda temporada de ‘The Bear’, la ficción sobre un cocinero de élite que hereda un negocio familiar de bocadillos, que se erigió como mejor producción de comedia y vio cómo hicieron lo propio sus protagonistas Jeremy Allen White -por segundo año consecutivo- y Ayo Edebiri.

Mientas que ‘Bronca’, del director surcoreano Lee Sung Jin y una de las sensaciones del año, fue elegida como la mejor serie limitada y Steven Yeun y Ali Wong, personajes que protagonizan la riña al volante que vertebra la trama, se consagraron como los mejores intérpretes del curso en este formato.



Estos son los ganadores en las principales categorías de la 81 entrega de los Globos de Oro, celebrada este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles:

Mejor película de drama

'Oppenheimer' (Universal Pictures)

Mejor película de comedia o musical

'Pobres Criaturas' (Searchlight Pictures)

Mejor película de habla no inglesa

'Anatomía de una caída' - Francia

Mejor actriz en película de drama

Lily Gladstone - 'Los Asesinos de la Luna'

Mejor actor en película de drama

Cillian Murphy - 'Oppenheimer'

Mejor actriz en película de comedia o musical

Emma Stone - 'Poor Things'

Mejor actor en película de comedia o musical

Paul Giamatti - 'Los que se quedan'

Mejor actriz de reparto

Da'Vine Joy Randolph - 'Los que se quedan'

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. - 'Oppenheimer'

Mejor película de animación

'El Chico y la Garza'

Logro cinematográfico o de taquilla

'Barbie' (Warner Bros. Pictures)

Mejor director

Christopher Nolan - 'Oppenheimer'

Mejor guión

Justine Triet y Arthur Harari - 'Anatomía de una caída'

Mejor banda sonora original

Ludwig Göransson - 'Oppenheimer'

Mejor canción original

'What I was Made for', Billie Eilish y Finneas O'Connell - 'Barbie'

Mejor serie de drama

'Succession' (HBO Max)

Mejor serie de comedia o musical

'The Bear' (FX)

Mejor serie limitada

'Bronca', de Netflix

Mejor actriz en serie de drama

Sarah Snook - 'Succession'

Mejor actor en serie de drama

Kieran Culkin - 'Succession'

Mejor actriz en serie de comedia o musical

Ayo Edebiri - 'The Bear'

Mejor actor en serie de comedia o musical

Jeremy Allen White - 'The Bear'.