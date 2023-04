Palomares del Río acoge Guirijondo, un gran festival flamenco protagonizado por artistas extranjeros

En la primera edición de Guirijondo actuarán artistas de China, Francia, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú, Venezuela, Bolivia, Estonia y Armenia, entre otros países, con el guitarrista sevillano Rafael Riqueni como cabeza de cartel –su familia vive en Palomares– y la presencia como conferenciantes de otros maestros como el musicólogo gallego Faustino Núñez y el escritor y flamencólogo José Luis Ortiz Nuevo , fundador de la Bienal de Sevilla, que pronunciará el pregón inaugural con ofrecimiento de la periodista flamenca Carmen Arjona. Entre los artistas foráneos destacan el guitarrista chino Can Wang , el percusionista brasileño Rubem Dantas , la cantaora francesa Luisa Muñoz , el guitarrista peruano Óscar Guzmán , la cantaora venezolana Jafelín Palacios , el guitarrista Gaspar de Holanda, la cantaora china Shen Wang y el guitarrista armenio Vahan Davtyan .

Can Wang y Óscar Guzmán. / Foto: Pérez Ventana

Otras actividades destacadas del I Festival Guirijondo serán un reconocimiento a la neoyorquina Estela Zatania –cantaora, guitarrista, bailaora y escritora–, la proyección de la película Paraíso de cristal –documental sobre las comunidades gitanas de Andalucía que firma la austriaca Susanne Zellinger–, la realización de talleres gratuitos de baile flamenco a cargo de Carmela Riqueni y la muestra fotográfica El pellizco guiri, que puede visitarse libremente en la sala de exposiciones de la Hacienda Ulloa, junto al salón de plenos de esta localidad, y que reúne imágenes de los artistas realizadas ex profeso en diferentes localizaciones de Palomares. Otro aliciente más de este singular evento. Las entradas para asistir a Guirijondo pueden conseguirse en la web del festival a un asequible precio de 10 euros.

«El hecho de que esté dedicado solo a los artistas extranjeros tiene su sentido. El flamenco atesora aproximadamente dos siglos de historia y siempre ha estado ligado a los aficionados foráneos. Las compañías de flamenco ya iban en el siglo XIX por Europa y América. El flamenco fuera de España no es un fenómeno reciente, pero apenas se ha reconocido. Hay artistas extranjeros muy potentes, pero casi no entran en la Bienal o en festivales como los de Mairena, la Caracolá, el Potaje o el Gazpacho. Así que hemos pensado en un festival dedicado a esos grandes profesionales nacidos fuera de la cuna del flamenco. No queríamos hacer un festival más como los doscientos que hay por toda España», comentó Bohórquez en el acto de presentación de Guirijondo celebrado semanas atrás en la Casa de la Provincia.