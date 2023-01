Papá cumple 100 años

No he querido entrar en los periodos de la Guerra Civil, ni de la II Guerra Mundial relacionada con la aviación (española), porque no es el propósito de este artículo, que tiene como fin recordar la célebre y extraordinaria fábrica trianera, los aspectos más importantes relacionados con ella y los tantísimos detalles que ha recopilado –para esta exposición dentro de su ingente Archivo- Juan Antonio Guerrero Misa, asesorado en ocasiones por oficiales del Ejército del Aire y de la Base de Tablada entre otros profesionales y expertos que tanto han escrito y recopilado para la Historia. Por ello ahora, sólo mencionaré algunas publicaciones para conocer de lo que aconteció en Sevilla, la aviación y Tablada, como pueden ser: “Cien años de Aviación. Un año de Celebraciones”, coordinado por Adolfo Roldán Villén, José Clemente Esquerdo y el propio Juan Antonio Guerrero Misa; “Tablada: la Aviación en Sevilla” de Juan A. Guerrero Misa y José Clemente Esquerdo y “Tablada. Crónica de un siglo de Aviación 1910-2010. Centenario del Primer Vuelo”, de Nicolás Salas.

Antes de llegar a la Historia de la Industria aeroespacial sevillana, a la Historia social que supuso tanto para los trabajadores como para el barrio trianero, habría que destacar también el hecho de no menor trascendencia para cuestiones relacionadas con la estrategia militar, geográfica, topografía, fotografía y documentales fílmicos, tecnología, etc. que supuso la fundación en 1920 del primer aeródromo militar, en Tablada.

Uno de ellos fue José Lafita Seva (Sevilla 1923-1989), por eso he parafraseado el título de la película de Carlos Saura, porque fue uno de los muchísimos de los operarios que trabajaron allí como Delineante Proyectista, y también conmemoramos su centenario, aunque él, como tantos otros fue sólo una pieza más del engranaje que no gozó de relevancia pública alguna y por eso desde EL CORREO DE ANDALUCÍA WEB lo recuerdo porque con él, van todas esas personas anónimas, sin las cuales no se hacen posible muchas cosas, el enriquecimiento de un país, sus trabajadores, las empresas públicas y privadas. Otro de ellos, Nicolás de la Cruz Rodríguez, a sus 94 años también me ha recordado muchos aspectos personales.