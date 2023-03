Periodistas cambian la redacción por los fogones en el Día Internacional de la Tortilla Española

Cada nueve de marzo se celebra el Día Internacional de la Tortilla Española, un plato embajador de nuestra gastronomía. Y para celebrarlo la Denominación de Origen de Baena y la Escuela Superior de Hostelería han organizado un concurso entre periodistas y el alumnado de este centro formativo de excelencia. El nivel de competición ha sido muy alto.

Así siete periodistas, con sus correspondientes ayudantes, se han puesto el delantal de la DO Baena, tomado los fogones de la ESHS y han pelado patatas, cascado huevos y cocinado con un ingrediente siempre especial y único, el aceite de la mayor denominación de origen española, la de Baena. Con arte, majestad, maestría y ... algunos con cebolla y otros no.

Así han participado periodistas y directores de medios como Diego Suárez (director de informativos de la Cadena SER), Lidia Gutiérrez (Antena 3 Noticias), Sonia Espejo (7 TV), Álvaro Moreno de la Santa (Canal Sur), Óscar Gómez (Qwerty Podcast), Pepe Lugo (Director La Razón Andalucía) y Teresa Núñez (Andalucía Directo).

Por su parte, el presidente del Jurado ha sido el Secretario General de Economía de la Junta de Andalucía, José Manuel Alba Torres, acompañado del director de “Andalucía Capital” (Onda Cero), Diego García Cabello; el director de la ESHS, Iñaki Echeveste, y José Manuel Bajo, Secretario General Técnico de la Denominación de Origen Protegida de Baena.

Este último ha destacado de los concursantes “el respeto y mimo por el producto, el toque original en cada una de las tortillas y ‘la buena mano’ con la que con excelente resultado igual te redacta una noticia que te hace la mejor tortilla”.

El palmarés ha quedado como sigue, todos primeros premios. El director La Razón Andalucía por la tortilla ‘más razonable’; Sonia Casado, por la más jugosa; Álvaro Moreno de la Santa, por ‘la fineza; Lidia Gutiérrez, ‘por el ingrediente original’; Teresa Núñez por la “mejor tortilla en directo”, y Diego Suárez por ‘repetiría una y otra vez’.

Anteriormente, el secretario general de la Denominación de Origen Protegida de Baena, José Manuel Bajo, ha realizado una cata masterclass con los estudiantes donde han podido conocer de primera mano los dominios de la DO Baena, sus principales variedades (picudo, picual, hojiblanca y pajarera, etc.) y el modo de elaboración. Y, cómo no, la forma de apreciarlo.