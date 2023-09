Políticos y artistas recuerdan a María Jiménez como una «mujer valiente»

La artista María Jiménez ha fallecido esta madrugada en su casa de Triana, en Sevilla, a los 73 años. Políticos y artistas han destacado en las redes sociales su valentía y su feminismo.

La cantante, reconocida en el año 2022 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha sido recordada por la ministra de Igualdad en funciones Irene Montero como la mujer que puso voz al "se acabó" -en alusión a su popular canción- frente al machismo "cuando no era nada fácil, superviviente de violencia de género, fuerte, valiente y disfrutona. Nos deja caminos abiertos y un ejemplo valioso a muchas mujeres. Que vuele alto María Jiménez".

En el mismo sentido, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero ha lamentado el fallecimiento de la artista sevillana María Jiménez, a la que ha calificado como "una mujer valiente y libre", que fue "un icono de la transición y de la defensa de Andalucía", una voz "genuina y una trianera indomable que deja un legado musical y humano que perdurará para siempre".

La escritora Lucía Etxebarrría ha recordado la autobiografía "maravillosa de María Jiménez en la que cuenta una vida que no sé cuántas habrían aguantado" y ha reseñado que era un ejemplo de "mujer resiliente. Olé ella".

El cantante Pitingo detalla en su cuenta de X (antes Twitter) su dolor. "Hablé con ella no hace mucho estando de gira y la pregunte como estaba, me dijo "Muy bien ¿y tu mi gitano?" Me hizo llamarla por vídeollamada y cantarla, yo sabía que estaba muy malita, pero nunca me dijo estoy mal, no quería preocupar a nadie".

El artista asegura que es "de las mujeres más fuertes y valientes que he conocido en mi vida y ya como artista que decir, una grande, única, irrepetible y genial, ella era artista de artistas".