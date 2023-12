Preinauguración del monumento a los cangrejos autóctonos de Chipiona (II)

Nadie que vea de cerca, por vídeo, fotografía o cualquier tipo de imagen, no dejará de afirmar que se encuentra ante una obra hercúlea, no sólo gigantesca –que lo es- y no sólo monumental -que también- sino que impresiona y fascina a partes iguales.

Pero lo que sorprende de este monumento doble, dedicado a una pareja de cangrejos -macho y hembra- de una especie autóctona de Chipiona, es que sin la menor duda, podría permanecer al igual que lo ha hecho gracias a todos los representantes públicos de Chipiona, de la confianza de los numerosos colaboradores de Alfredo Zarazaga y de cuántas personas conocieron el Proyecto desde sus inicios, es que podría estarlo en cualquier Museo público o privado del mundo, formando parte de las mejores colecciones. De ahí el que esta obra no se considere a nivel local, ni nacional, sino Internacional o Universal por la envergadura, fuerza, potencia y todo lo que transmite que tiene.