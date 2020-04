Puerta y ‘Escobero’: La leyenda de Diego ‘Valor’

La temporada de 1959 no había sido fácil para Diego Puerta . El menudo diestro del Cerro del Águila había tomado la alternativa en los últimos coletazos de la campaña anterior amparado por sus triunfos en el escalafón menor. Hasta cinco novilladas había toreado en la plaza de la Maestranza apoyado en esa regularidad triunfal -mezclada con no pocos percances- que le colocó a las puertas del doctorado. La ceremonia se verificó en el albero del Baratillo el 29 de septiembre de 1958. El padrino fue el mismísimo Luis Miguel Dominguín que le cedió un toro de Arellano en presencia de Gregorio Sánchez . Ya era matador de toros...

Puerta pudo reaparecer en América antes de que concluyera aquel duro 1959. Allí pasó prácticamente todo el invierno antes de recuperar el pulso de la temporada española en Valencia en la víspera de San José. Pasó por Castellón, Barcelona, Mallorca... No había definido aún su papel como torero. Su definitivo asalto a la cumbre aún seguía pendiente pero había logrado ajustar tres contratos en la Feria de Abril de aquel 1960. En la primera corrida, del duque de Pinohermoso y acompañado de Romero y Mondeño, tuvo que conformarse con dejar un buen sabor de boca materializado en tres vueltas al ruedo. Pero eso no era lo que perseguía. En esa tesitura, la segunda tarde, con los ‘miuras’, era un definitivo ser o no ser. Se jugaba seguir en la cancha o marcharse para casa. Pero la apuesta del emergente diestro sevillano era más amplia. No cabían medias tintas: su ambición sólo pasaba por convertirse en figura o dejarlo para siempre.

En los chiqueros aguardaba un ejemplar llamado ‘Escobero’, que estaba destinado a cambiar la vida de Diego Puerta y hasta la historia inmediata del toreo. El diestro de El Cerro, vestido con un terno blanco bordado en ligeros azabaches que ya era toda una declaración de intenciones, había hecho el paseíllo aquella tarde plomiza del 30 de abril de 1960 –sábado de farolillos- a la izquierda de Curro Girón y Antonio Cobos. Por delante, a caballo, marchaba Ángel Peralta que llegó a matar a su toro de Cobaleda pie a tierra. La plaza se había llenado hasta los topes, con un público expectante ante la lidia de aquel encierro que había llegado a los corrales del Baratillo desde los campos de Zahariche. La corrida fue fiel a su fama y repartió tralla. No faltaron caballos muertos para el arrastre que evocaron los años de plomo. El segundo, al que Puerta recibió con una larga cambiada, ya le había servido para escenificar su primera declaración de intenciones pero todo se iba a desatar en la lidia del quinto...