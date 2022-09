Ramón J. Sender, el exiliado que nos hizo reír (y pensar) con Nancy

De Ramón José Sender Garcés, que firmó toda su vida como Ramón J. Sender, se ha hablado siempre menos de lo que merece su ingente obra y su agitada vida, tal vez porque, cuando nació, en un pueblo de Huesca, en 1901, pujaban entre sí los novelistas del Realismo español y los jóvenes de la Generación del 98; cuando se decidió a ser periodista, estaba la Generación del 27 triunfando con el impulso de las vanguardias; y cuando por fin comenzó a escribir novelas sobre la dureza espantosa de ser español, lo hizo desde un exilio que ni él mismo sospechó nunca que iba a ser definitivo. El caso es que el autor de Réquiem por un campesino español (publicada primero en 1953 con el nombre de su protagonista, Mosén Millán, y luego en 1960 con el título definitivo) demostró siempre la sobrada inteligencia que aporta escribir desde la distancia y quizás ahora, 40 años después de que falleciera en EEUU, país en el que vivió, creó y fue profesor universitario desde que aquí empezó a hablarse del tremendismo de Cela, sea momento de hacerle justicia poética con el guiño de que se cumplan 60 años de la novela que le dio verdadera popularidad: La tesis de Nancy, un auténtico best seller de la época que, sin ser probablemente su mejor obra, tuvo el acierto de continuar esa brillante tradición española de hacernos reflexionar solamente cuando miramos que nos miran desde fuera...

Como en las Cartas marruecas de Cadalso, la famosa novela de Sender es también epistolar, es decir, que se organiza por cartas, las diez que escribe desde Alcalá de Guadaíra a su amiga Betsy una norteamericana llamada Nancy que viene a España con la intención de hacer una tesis y consigue armar el borrador del trabajo viviendo intensamente en ese corazón de Andalucía poblado por gitanos, flamencos y señoritos que contribuyen, cada cual a su manera, a ensanchar la España negra del franquismo que, entre otras lindezas, pensaba todavía en la mujer en términos de decoración nacional.

La novela, publicada en México en 1962, tiene el buen gusto de la ironía constante y la elegancia de no mencionar directamente al dictador, aunque la protagonista deje caer, con su candidez proverbial y hablando de la calidad de la leche, que “he oído decir que en España la leche es peor que nunca y que desde hace veinte años la mala leche ha causado más de un millón de muertos”, en referencia a la cantidad que dio título a una novela –la segunda de una exitosa trilogía- de José María Gironella publicada precisamente el año anterior sobre la guerra civil... Contextualizada a finales de los años 50, en La tesis de Nancy, Sender, que ya estaba sobradamente bregado en el arte de burlar a la censura, ridiculiza todo lo que había de ridículo en la España a la que él contemplaba desde el otro lado del Atlántico: la absurda religiosidad, la nula política de un país empapado de cobardía, la moral convertida en falsa moralina, las costumbres atávicas y el complejo de inferioridad de unos españoles incapaces aún de integrarse en Europa, cuyos turistas aterrizan con la fresca esperanza de disfrutar el halo romántico que desprendía un país de beatas, toreros y muertos de hambre. Las cartas de Nancy tienen el atractivo de las confusiones lingüísticas que le aporta a una extranjera la connotación de tantas palabras como no vienen en el diccionario, la guasa y la tendencia metafórica del habla andaluza y el equívoco constante al que someten a la protagonista determinados vocablos como el cenizo o el paripé. Hacer el paripé era algo que los españoles de la época tenían demasiado asumido como para construirle una fácil definición a una chica que viene a estudiar español.